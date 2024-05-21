ФОТО | Банк Эстонии вводит в обращение миллион монет номиналом в два евро с новым дизайном

Всего отчеканена миллион таких монет, из которых 12 000 имеют качество BU (brilliant uncirculated) и упакованы в виде сувенира в монетную карту. Монеты отчеканены на Финском монетном дворе и действительны в качестве официального платежного средства на всей территории еврозоны. Они будут введены в обращение через банки и розничную торговлю.

Василек (Centaurea cyanus) был выбран национальным цветком Эстонии в 1968 году. На монете изображен чуть наклоненный в сторону смотрящего стилизованный василек в его естественной среде произрастания, на краю открытого ветру поля. Лепестки василька образуют внутри восьмиугольник, который является распространенным в эстонской культуре орнаментом и символизирует любовь и удачу.

Автор дизайна монеты — Каупо Кангро, основным видом деятельности которого является архитектурное проектирование. Дизайном он занимается в качестве хобби. Кангро участвовал в различных конкурсах, в том числе в нескольких предыдущих конкурсах оформления монет для Банка Эстонии..

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