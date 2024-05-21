21.05.2024, 11:10
Евгений Осиновский: некоторые высказывания Лавровой оказались неудачно сформулированными и вызвали вопросы(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский (СДП), высказывания Татьяны Лавровой, баллотировавшейся на пост старейшины столичного Ласнамяэ, оказались в определенных случаях неудачными, но никто не оказывал на нее давления, чтобы она сняла свою кандидатуру.
„Мои слова были неправильно поняты, и в результате я оказалась под давлением общественности. Я не хочу подвергать социал-демократов и Таллиннскую городскую управу этому давлению и поэтому отказываюсь от поста старейшины Ласнамяэ“, — сказала в воскресенье вечером Татьяна Лаврова.
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