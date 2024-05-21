Новости Эстонии
21.05.2024, 11:10

Евгений Осиновский: некоторые высказывания Лавровой оказались неудачно сформулированными и вызвали вопросы

 (11)
Мэр Таллинна Евгений Осиновский.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Как сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский (СДП), высказывания Татьяны Лавровой, баллотировавшейся на пост старейшины столичного Ласнамяэ, оказались в определенных случаях неудачными, но никто не оказывал на нее давления, чтобы она сняла свою кандидатуру.

„Мои слова были неправильно поняты, и в результате я оказалась под давлением общественности. Я не хочу подвергать социал-демократов и Таллиннскую городскую управу этому давлению и поэтому отказываюсь от поста старейшины Ласнамяэ“, — сказала в воскресенье вечером Татьяна Лаврова.

Евгений Осиновский, сделавший Лавровой предложение баллотироваться на пост старейшины Ласнамяэ, сказал, что Лаврова сама решила снять свою кандидатуру. „Конечно, мы обсудили с ней эту ситуацию. Она приняла решение, что из-за оказываемого давления не хочет баллотироваться на этот пост, и я его поддерживаю“, — сказал он.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (11)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии