ФОТОНОВОСТЬ | На границе Ласнамяэ и центра города встало трамвайное движение

Очевидцы сообщают, что автомобиль такси странным образом повис на дороге, по которой идут трамваи , в результате чего движение в сторону T1 встало.

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