ЧП и криминал
21.05.2024, 08:39

ФОТОНОВОСТЬ | На границе Ласнамяэ и центра города встало трамвайное движение

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ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia

Сегодня около половины девятого утра на границе Ласнамяэ и центра города оказалось нарушено трамвайное движение.

Очевидцы сообщают, что автомобиль такси странным образом повис на дороге, по которой идут трамваи, в результате чего движение в сторону T1 встало.

Движение в сторону центра города не нарушено.

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