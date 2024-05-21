21.05.2024, 08:39
ФОТОНОВОСТЬ | На границе Ласнамяэ и центра города встало трамвайное движение(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня около половины девятого утра на границе Ласнамяэ и центра города оказалось нарушено трамвайное движение.
Очевидцы сообщают, что автомобиль такси странным образом повис на дороге, по которой идут трамваи, в результате чего движение в сторону T1 встало.
Движение в сторону центра города не нарушено.
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