Один водитель пытался избежать столкновения с лосем, другой - с птицей, но оба все равно попали в ДТП(1)
Вчера произошло 13 дорожных происшествий. От управления транспортными средствами отстранили семерых водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.
Вчера в 02.59 произошло дорожное происшествие в Ида-Вирумаа в волости Йыхви на 169-м километре шоссе Таллинн-Нарва. 23-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Mazda 3, пытаясь избежать столкновения с лосем, потерял управление и съехал с дороги. Скорая оказала первую помощь водителю на месте происшествия.
В 02.06 произошло дорожное происшествие в Таллинне около дома по Пярнускому шоссе, 57. 26-летний мужчина, ехавший на велосипеде, упал и был доставлен в больницу.
В 00.57 произошло дорожное происшествие в Ляэне-Вирумаа, в волости Тапа на 141-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру. Легковой автомобиль Volkswagen Passat, съехав с дороги, врезался в дерево. Находившихся в автомобиле 26-летнего и 26-летнего мужчин доставили в больницу. Выясняется, кто находился за рулем.
В 07.50 произошло дорожное происшествие в Отепя у дома по улице Пикк, 24. 20-летний мужчина съехал с дороги на легковом автомобиле BMW 530D. Водителя доставили в больницу для проверки.
В 08.29 произошло дорожное происшествие в Раквере на перекрестке улиц Тарту и Метсавеэре. Ехавший на велосипеде 43-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, поворачивая налево, не пропустил следовавший во встречном направлении автомобиль Toyota Hilux, столкнулся с ним и упал. Велосипедиста доставили в больницу.
В 10.30 произошло дорожное происшествие в Пярну у дома по бульвару Таммсааре, 22-b. 86-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем BMW X3, наехал сзади на учебный автомобиль Toyota Auris. Находившаяся за рулем учебного автомобиля 19-летняя женщина затормозила, чтобы не столкнуться с птицей. Водителя BMW доставили в больницу для проверки.
В 10.55 произошло дорожное происшествие в Таллинне около дома по Йысмяэ теэ, 116. 36-летний мужчина на телескопическом погрузчике Manitou MT625 наехал на бордюр и на стоявший на парковочном месте автомобиль Toyota Land Cruiser. Погрузчик опрокинулся на бок, его водителя доставили в больницу.
В 11.20 произошло дорожное происшествие в Пярнумаа в поселке Аудру на 1-м километре дороги Аудру-Тыстамаа-Нурмси. 65-летний мужчина, находясь за рулем грузового автомобиля Volvo FH12,не заметил припаркованный у обочины легковой автомобиль Volkswagen Passat и задел его. Оба автомобиля съехали с дороги. Водителя грузовика и водителя легкового автомобиля, 74-летнюю женщину, доставили в больницу.
В 11.30 произошло дорожное происшествие в Кохла-Ярве у дома по Ярвекюла теэ, 50. 8-летний мальчик выбежал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора перед легковым автомобилем Peugeot E-Partner, за рулем которого находился 67-летний мужчина. Водитель затормозил, но автомобиль продолжил движение. Мальчик выставил вперед руки и упал. Пострадавшего доставили в больницу для проверки состояния здоровья.
В 14.40 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа, в волости Саку на 23-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри. 32-летний мужчина, проезжая на микроавтобусе Mercedes-Benz Citan мимо остановившихся из-за дорожных работ легковых автомобилей Škoda Octavia, за рулем которого находилась 49-летняя женщина, и Dacia Sandero, за рулем которого находилась 50-летняя женщина, столкнулся со встречным легковым автомобилем Honda Civic, которым управляла 64-летняя женщина. В результате столкновения микроавтобус столкнулся с перечисленными выше автомобилями. Водителя Mercedes доставили в больницу.
В 14.42 произошло дорожное происшествие на острове Хийумаа, в деревне Виллеми на 17-м километре дороги Кярдла-Кяйна. 53-летняя женщина съехала на легковом автомобиле Volkswagen Golf в кювет. Водителя доставили в больницу для проверки.
В 16.10 произошло дорожное происшествие в Таллинне на Таммсааре тех напротив дома по улице Ярве, 18-а. 26-летний мужчина, ехавший на мотоцикле Honda, потерял управление и упал. Водителя и пассажира, 23-летнюю женщину, доставили в больницу.
В 19.53 произошло дорожное происшествие в волости Ляэне-Харью, в деревне Керсалу на 40-м километре шоссе Таллинн-Палдиски. 35-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Scirocco, по неизвестной причине потерял управление и съехал с дороги. Водителя доставили в больницу.
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