Один водитель пытался избежать столкновения с лосем, другой - с птицей, но оба все равно попали в ДТП

Вчера в 02.59 произошло дорожное происшествие в Ида-Вирумаа в волости Йыхви на 169-м километре шоссе Таллинн-Нарва. 23-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Mazda 3, пытаясь избежать столкновения с лосем, потерял управление и съехал с дороги. Скорая оказала первую помощь водителю на месте происшествия.

В 02.06 произошло дорожное происшествие в Таллинне около дома по Пярнускому шоссе, 57. 26-летний мужчина, ехавший на велосипеде, упал и был доставлен в больницу.

В 00.57 произошло дорожное происшествие в Ляэне-Вирумаа, в волости Тапа на 141-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру. Легковой автомобиль Volkswagen Passat, съехав с дороги, врезался в дерево. Находившихся в автомобиле 26-летнего и 26-летнего мужчин доставили в больницу. Выясняется, кто находился за рулем.

В 07.50 произошло дорожное происшествие в Отепя у дома по улице Пикк, 24. 20-летний мужчина съехал с дороги на легковом автомобиле BMW 530D. Водителя доставили в больницу для проверки.

В 08.29 произошло дорожное происшествие в Раквере на перекрестке улиц Тарту и Метсавеэре. Ехавший на велосипеде 43-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, поворачивая налево, не пропустил следовавший во встречном направлении автомобиль Toyota Hilux, столкнулся с ним и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 10.30 произошло дорожное происшествие в Пярну у дома по бульвару Таммсааре, 22-b. 86-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем BMW X3, наехал сзади на учебный автомобиль Toyota Auris. Находившаяся за рулем учебного автомобиля 19-летняя женщина затормозила, чтобы не столкнуться с птицей. Водителя BMW доставили в больницу для проверки.

В 10.55 произошло дорожное происшествие в Таллинне около дома по Йысмяэ теэ, 116. 36-летний мужчина на телескопическом погрузчике Manitou MT625 наехал на бордюр и на стоявший на парковочном месте автомобиль Toyota Land Cruiser. Погрузчик опрокинулся на бок, его водителя доставили в больницу.