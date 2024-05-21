Центристы: Эстония не должна спешить с отправкой своих солдат в Украину

Депутат Европарламента Рихо Террас и премьер-министр Кая Каллас в последнее время неоднократно озвучивали эту мысль. „Почему в Эстонии раздаются предложения об отправке солдат в Украину, пусть даже в качестве инструкторов? Данная идея не обсуждалась ни на уровне специалистов, ни на уровне общественности. Столь серьезные шаги необходимо тщательно взвесить, проанализировать, обсудить с союзниками и затем озвучивать общественности. Люди взволнованы новой ситуацией с безопасностью, и зачастую им трудно объяснить, почему мы должны отправлять туда солдат“, - сказал Рийсалу.

Он отметил, что у Украины достаточно живой силы, также достаточно много военнослужащих с боевым опытом. „Нам стоило бы поучиться у Украины, а не наоборот. Я слышал непосредственно от украинских офицеров о том, что на самом деле происходит на фронте, и у меня сложилось впечатление, что нам нечему их научить. Наоборот, мы должны у них учиться, поскольку случись что, этот опыт будет очень ценным“, - подчеркнул Рийсалу.

Рийсалу добавил, что добровольцы и сейчас имеют возможность отправиться на помощь Украине – некоторые так и поступили, в качестве инструкторов мы можем обучить украинцев новым технологиям, как, например обучить пилотов для F-16, танкистов.

Прежде всего мы должны быть за единый подход НАТО, который до сих пор четко определял объем помощи Украине. „Важно отправить помощь в виде вооружения, в безопасных условиях обучить украинцев использованию новых систем вооружения. Однако, что качается степени вмешательства, то ответственность НАТО заключается в разработке единого подхода“, - отметил Рийсалу.

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