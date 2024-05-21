Председателем Ласнамяэского отделения СДПЭ избран Кирилл Клаус

Кирилл Клаус возглавлял Ласнамяэское отделение социал-демократов с 2018 по 2022 год и оставил этот пост после того, как в начале 2022 года был избран заместителем председателя Таллиннского округа партии. Возглавлявшая последние два года отделение Виктория Ерофеева продолжит работу в качестве заместителя председателя.

„Управление Ласнамяэским отделением – ответственная работа, и я рада, что Кирилл Клаус снова занял этот пост. Социал-демократам предстоит проделать огромную работу по дальнейшему укреплению Ласнамяэского отделения. Верю, что под руководством Кирилла Клауса мы сможем привлечь много новых жителей Ласнамяэ к деятельности Социал-демократической партии“, – сказала председатель Таллиннского округа партии Мадле Липпус.

„Для меня большая честь и ответственность снова стать у руля Ласнамяэского отделения партии. Главная задача новоизбранного правления и всего отделения – помочь партии получить на предстоящих муниципальных выборах как можно больше голосов и тем самым внести свой вклад в то, чтобы и после выборов место мэра Таллинна досталось социал-демократам. Это реально“, – сказал Кирилл Клаус.

Помимо Виктории Ерофеевой заместителями председателя отделения избраны Аве Хермас, Александер Вальдманн и Антония Наэль. В правление также избраны Сирье Ребане, Яна Кожевникова, Владислав Зайцев, Милла Курвитс, Анастасия Якобсон и Димитрий Сазанов.

Кирилл Клаус баллотировался на муниципальных выборах 2021 года в Ласнамяэ и был избран в городское собрание Таллинна, где занимал должность заместителя председателя фракции социал-демократов. Последний год Клаус работает заместителем старейшины района Нымме. До этого он был советником министра окружающей среды Мадиса Калласа.

Кирилл Клаус также возглавляет Русскоязычное объединение Социал-демократической партии. Главная задача учрежденного в конце 2019 года правлением партии объединения – вносить свой вклад в интеграцию в обществе Эстонии.