Латвийская прокуратура требует приговорить Олега Осиновского к 4 годам тюрьмы

По сообщению латвийского телерадиовещания, прокуратура также настаивает на частичной конфискации имущества Магониса, трехлетнем запрете для Осиновского участвовать в государственных и муниципальных тендерах и обращении в доход государства 500 000 евро, обнаруженных при задержании Магониса и Осиновского.

Рассмотрение дела в апелляционном суде продолжится 29 и 31 июля.

Ранее суд первой инстанции оправдал обоих обвиняемых, но прокуратура обжаловала это решение.

В 2015 году Магонис, который в то время возглавлял Латвийскую железную дорогу, был арестован латвийским Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по подозрению в получении взятки. По версии обвинения, эстонский миллионер Олег Осиновский якобы передал Магонису почти полмиллиона евро в связи с покупкой старых дизельных локомотивов у компании Skinest Rail, принадлежащей Осиновскому.

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