Впервые в Ида-Вирумаа уже в эти выходные - возможность создать видеоигру с нуля и принять участие в захватывающем соревновании
C пятницы 24 мая по воскресенье 26 мая Ида-Вирумаа ждет невероятное бесплатное мероприятие IDA Game Jam, которое пройдет в Йыхви и где в течение трех дней будет проходить разработка видеоигр. Мероприятие пройдет в форме соревнования, поэтому все еще есть время присоединиться. Но поторопиться точно стоит, остались считанные дни!
Участникам нужно будет за 48 часов создать с нуля прототип видеоигры. Тема будет объявлена в начале мероприятия. Победителей ждут призы.
Разумеется, поддерживать команды будут опытные менторы. Например, Андрей Русиновский, руководитель GameDev Estonia и GameDev HUB. Он также возглавляет отдел кадров в Ringtail Studios и курирует в Эстонском университете прикладных наук предпринимательства.
„В Эстонии индустрия компьютерных игр зарабатывает около 50 миллионов в год. Это скромная цифра, учитывая, что в соседней Финляндии она составляет 3 миллиарда, а в Швеции - 7 миллиардов. Кроме того, например, Финляндия дотирует такие вещи на уровне государства, тем самым еще сильнее поддерживая данный сектор экономики“, - рассказывал в начале весны на открытии в Йыхви акселератора кино и мультимедии Ida Hub Андрей Русиновский.
Русиновский тогда рассказал о том, что в нашей стране практически отсутствует традиция создания игр для мобильных телефонов. „Зато у нас очень хорошо умеют обращаться с виртуальной реальностью, и созданные в ней в Эстонии игры вполне могут конкурировать с теми, что выходят на мировой рынок“, - сказал он.
Примечательно, что в Эстонии 62 „живые“ (действующие) студии производства видеоигр!
Организатор мероприятия - акселератор кино и мультимедиа Технополя совместно с Ида-Вирумааским Центром предпринимательства и GameDev Estonia. IDA Game Jam cофинансирует Startup Estonia.
„Такие мероприятия важны для нашего региона, потому что они интересны для молодых людей, которые часто жалуются на недостаток разнообразных событий. В течение трех дней участники смогут погрузиться в творчество и вдохновение, познакомиться с менторами и приобрести новые навыки, которые откроют им путь в мир технологий и инноваций. Обладая навыками в gamedev, можно найти не только высокооплачиваемую работу в игровой студии, но и создать собственный стартап“, - прокомментировала грядущее мероприятие руководитель Ida Hub Ольга Курдовская.
Акселератор кино и мультимедиа является частью инновационного центра кино и мультимедиа IDA Hub, учредителями которого являются „Инвестиционное агентство Ида-Виру“ (IVIA), Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK) и научно-деловой городок Технополь. Цель уникального центра инноваций – поддерживать развитие киноталантов и умных будущих создателей.