Впервые в Ида-Вирумаа уже в эти выходные - возможность создать видеоигру с нуля и принять участие в захватывающем соревновании

Участникам нужно будет за 48 часов создать с нуля прототип видеоигры. Тема будет объявлена в начале мероприятия. Победителей ждут призы.

Разумеется, поддерживать команды будут опытные менторы. Например, Андрей Русиновский, руководитель GameDev Estonia и GameDev HUB. Он также возглавляет отдел кадров в Ringtail Studios и курирует в Эстонском университете прикладных наук предпринимательства.

„В Эстонии индустрия компьютерных игр зарабатывает около 50 миллионов в год. Это скромная цифра, учитывая, что в соседней Финляндии она составляет 3 миллиарда, а в Швеции - 7 миллиардов. Кроме того, например, Финляндия дотирует такие вещи на уровне государства, тем самым еще сильнее поддерживая данный сектор экономики“, - рассказывал в начале весны на открытии в Йыхви акселератора кино и мультимедии Ida Hub Андрей Русиновский.

Русиновский тогда рассказал о том, что в нашей стране практически отсутствует традиция создания игр для мобильных телефонов. „Зато у нас очень хорошо умеют обращаться с виртуальной реальностью, и созданные в ней в Эстонии игры вполне могут конкурировать с теми, что выходят на мировой рынок“, - сказал он.

Примечательно, что в Эстонии 62 „живые“ (действующие) студии производства видеоигр!

Организатор мероприятия - акселератор кино и мультимедиа Технополя совместно с Ида-Вирумааским Центром предпринимательства и GameDev Estonia. IDA Game Jam cофинансирует Startup Estonia.

„Такие мероприятия важны для нашего региона, потому что они интересны для молодых людей, которые часто жалуются на недостаток разнообразных событий. В течение трех дней участники смогут погрузиться в творчество и вдохновение, познакомиться с менторами и приобрести новые навыки, которые откроют им путь в мир технологий и инноваций. Обладая навыками в gamedev, можно найти не только высокооплачиваемую работу в игровой студии, но и создать собственный стартап“, - прокомментировала грядущее мероприятие руководитель Ida Hub Ольга Курдовская.

Что такое Jam? „Jam“ отсылает к музыкальным джем-сессиям. Вам не нужно иметь заранее подготовленный план или команду, навыки программирования или соответствующий опыт. Это означает, что вы оказываетесь в совершенно новой ситуации, где нужно сгенерировать идею игры, оценить свои навыки для её реализации, научиться новому и познакомиться с новыми людьми. В итоге у вас получается маленькая игра, создание которой вы даже не могли представить до начала джема. Обычно это очень познавательный, вдохновляющий и заряжающий опыт. Кто еще из менторов будет вас поддерживать? Тигран Ахумян Художник по hard-surface 3D. Профессионал в Blender и Substance Painter. Работал над художественным оформлением игр, AR- и VR-проектов. Участвовал в разработке AAA-проектов, таких как Remnant 2 и Medal of Honor. Сэм Афшари Основатель NeatCapital и Chilling Moose Games, разработчик игр с опытом в области рендеринга и мобильных игр. В настоящее время работает над „Moose Ed“ — кроссплатформенным редактором игр для плиточных игр, имеет степень магистра компьютерных наук Университета Люксембурга. Рабочий язык мероприятия — английский, но менторство и выступления возможны как на русском, так и на эстонском языках. Регистрация по ссылке.