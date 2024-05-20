Новости Эстонии
20.05.2024, 21:47

Город для пешеходов: в эту среду состоится презентация проекта туннеля на Палдиском шоссе

 
Проект туннеля на Палдиском шоссе будет представлен горожанам на этой неделе
Проект туннеля на Палдиском шоссе будет представлен горожанам на этой неделе
ФОТО: Tallinna Strateegiakeskus

Таллинн планирует построить пешеходный туннель на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Техника с целью организации более удобного и безопасного движения. Публичная презентация проекта состоится в среду, 22 мая, в 17:30 в Microsoft Teams.

Пешеходы смогут безопасно и удобно пользоваться туннелем на Палдиском шоссе, а велосипедисты – новой велодорожкой. Согласно проведенному анализу, на дороге сохранится очень хорошая пропускная способность для личного и общественного транспорта, и от сокращения автомобильных пробок выиграют все“, - сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.

Пешеходный туннель, который планируется построить на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Техника, обеспечит безопасное пересечение железнодорожной дороги и более удобно соединит районы Кристийне, Кесклинн и Пыхья-Таллинн. Согласно проекту, пешеходы будут направлены в новый освещенный туннель вместо нынешнего узкого тротуара под железнодорожным виадуком, благодаря чему движение станет значительно безопаснее.

На встречу, которая пройдет в интернет-среде, приглашаются желающие более подробно ознакомиться с проектом, получить информацию о строительных работах и при необходимости задать вопросы непосредственно проектировщикам или представителям районов города. Публичная презентация проекта состоится в Microsoft Teams: https://tinyurl.com/paldiskimnttunnel (скачивать приложение Teams не нужно, желательно использовать браузеры Microsoft Edge или Chrome).

Встреча будет записана и в дальнейшем доступна к просмотру на сайте: tallinn.ee/paldiskitehnikatunnel.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии