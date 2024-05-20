На шоссе столкнулись четыре автомобиля. Пострадал один человек

Движение на месте происшествия до 17:30 было перекрыто с 20-го километра до 26-го километра. Полиция просила по возможности избегать этого района, движение было перенаправлено.

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