Татьяна Лаврова не приняла вызов. Член Isamaa: мы не оказывали на нее давление(1)
Меньше недели назад Татьяна Лаврова улыбалась перед камерами у офиса Социал-демократичской партии. Ее кандидатуру предложили на пост старейшины столичного района Ласнамяэ. Но Лаврова, сославшись на то, что ее неправильно поняли, отказалась принимать вызов и становиться старейшиной, пишет Delfi.
„Вчера вечером Татьяна Лаврова сообщила, что не желает баллотироваться на пост старейшины Ласнамяэ, — сообщила сегодня Delfi председатель Таллиннского регионального отделения социал-демократов Мадле Липпус. — Она сказала, что подверглась сильным нападкам и что ее слова в интервью были неверно истолкованы, поэтому на нее оказывается общественное давление. В сложившейся ситуации она не считает возможным работать старейшиной района, поэтому отказалась баллотироваться“.