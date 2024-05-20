Татьяна Лаврова не приняла вызов. Член Isamaa: мы не оказывали на нее давление

Как сказал социал-демократ, общавшийся с Лавровой в пятницу, уже тогда у него сложилось впечатление, что ее оптимистический настрой поугас. Слова, сказанные ею журналистам, нашли отклик в разделах комментариев и в социальных сетях. Не обошлось без колкостей и со стороны социал-демократов. Насколько известно Delfi, коалиционные партии не обсуждали персональный вопрос Лавровой. Сейчас внимание всех партии направлено на выборы в Европарламент. В прошлую среду вечером социал-демократы представили кандидатуру Лавровой в качестве кандидата на пост старейшины Ласнамяэ. В опубликованном на следующий ERR интервью она сказала о своем отношении к переносу Бронзового солдата. „Честно говоря, мне совершенно не понравилось, как это было сделано. Как носитель русского языка я читала все, что об этом писали по-русски, а также все, что писали по-эстонски. В связи с этим у меня было много плохих эмоций“, — сказала Лаврова в интервью, в котором также шла речь о том, что она занималась организацией в оккупированном Крыму Всемирного дня чистоты. Изданию Postimees Лаврова рассказала о том, что помогает ветеранам Советской армии, участвовавшим во II мировой войне.