Новости Эстонии
20.05.2024, 16:50

Татьяна Лаврова не приняла вызов. Член Isamaa: мы не оказывали на нее давление

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В воскресенье вечером Татьяна Лаврова сообщила, что решила отказаться баллотироваться на пост старейшины Ласнамяэ.
В воскресенье вечером Татьяна Лаврова сообщила, что решила отказаться баллотироваться на пост старейшины Ласнамяэ.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Меньше недели назад Татьяна Лаврова улыбалась перед камерами у офиса Социал-демократичской партии. Ее кандидатуру предложили на пост старейшины столичного района Ласнамяэ. Но Лаврова, сославшись на то, что ее неправильно поняли, отказалась принимать вызов и становиться старейшиной, пишет Delfi.

„Вчера вечером Татьяна Лаврова сообщила, что не желает баллотироваться на пост старейшины Ласнамяэ, — сообщила сегодня Delfi председатель Таллиннского регионального отделения социал-демократов Мадле Липпус. — Она сказала, что подверглась сильным нападкам и что ее слова в интервью были неверно истолкованы, поэтому на нее оказывается общественное давление. В сложившейся ситуации она не считает возможным работать старейшиной района, поэтому отказалась баллотироваться“.

Как сказал социал-демократ, общавшийся с Лавровой в пятницу, уже тогда у него сложилось впечатление, что ее оптимистический настрой поугас. Слова, сказанные ею журналистам, нашли отклик в разделах комментариев и в социальных сетях. Не обошлось без колкостей и со стороны социал-демократов. Насколько известно Delfi, коалиционные партии не обсуждали персональный вопрос Лавровой. Сейчас внимание всех партии направлено на выборы в Европарламент. В прошлую среду вечером социал-демократы представили кандидатуру Лавровой в качестве кандидата на пост старейшины Ласнамяэ. В опубликованном на следующий ERR интервью она сказала о своем отношении к переносу Бронзового солдата. „Честно говоря, мне совершенно не понравилось, как это было сделано. Как носитель русского языка я читала все, что об этом писали по-русски, а также все, что писали по-эстонски. В связи с этим у меня было много плохих эмоций“, — сказала Лаврова в интервью, в котором также шла речь о том, что она занималась организацией в оккупированном Крыму Всемирного дня чистоты. Изданию Postimees Лаврова рассказала о том, что помогает ветеранам Советской армии, участвовавшим во II мировой войне.

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