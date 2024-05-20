Яна Тоом нашла для ЭПЦМП юристов: „Церковь — последнее, что осталось у русскоязычной общины“

„Возникшая с подачи министра внутренних дел Ляэнеметса тема о необходимости отказа Эстонской православной церкви Московского патриархата от связи с последним должна перейти на юридическое поле. Для этого нужны соответствующие инструменты, особенно в свете того, что государство уже обзавелось адвокатом. Поэтому мы тоже провели переговоры, с ЭПЦМП будут работать адвокаты Стевен-Христо Эвестус и Артур Князев из адвокатского бюро Sirel & Partnerid“, — написала евродепутат Яна Тоом на своем сайте.

По словам Тоом, в наших СМИ обсуждение Эстонской православной церкви Московского патриархата идет с упоминанием патриарха Кирилла, Путина, войны. „И потом делается как бы приписка: а про канонические вещи мы говорить не будем, потому что это слишком сложно. Но мне кажется, что МВД понимает, что загнало себя в угол. Поэтому и наняло дорогое адвокатское бюро и готовится к переговорам“, — продолжила она.

Яна Тоом считает, что церкви сложно объяснить свою позицию мирянам, это дает возможность манипулировать общественным мнением: „Им было трудно найти юристов, все боялись их представлять. Нам удалось найти (не нанять!) тех, кто согласился. Оставим юристам — юридическое. И я надеюсь, что коммуникация между церковью и государством улучшится, переговорный процесс войдет в какое-то разумное русло. Когда я встречаюсь с людьми, меня перво-наперво спрашивают про церковь. Это последнее, что осталось здесь у русскоязычной общины — после уничтожения школ, образования на русском и многого другого“.

6 мая Рийгикогу принял заявление, в котором осуждает деятельность Московского патриархата по оправданию и поддержке направленной против Украины российской агрессии и объявляет Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации.