Яна Тоом нашла для ЭПЦМП юристов: „Церковь — последнее, что осталось у русскоязычной общины“(31)
Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) хочет помочь Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) провести переговоры с государством. Недавно Рийгикогу объявил Московский патриархат институтом, поддерживающим российскую агрессию.
„Возникшая с подачи министра внутренних дел Ляэнеметса тема о необходимости отказа Эстонской православной церкви Московского патриархата от связи с последним должна перейти на юридическое поле. Для этого нужны соответствующие инструменты, особенно в свете того, что государство уже обзавелось адвокатом. Поэтому мы тоже провели переговоры, с ЭПЦМП будут работать адвокаты Стевен-Христо Эвестус и Артур Князев из адвокатского бюро Sirel & Partnerid“, — написала евродепутат Яна Тоом на своем сайте.
По словам Тоом, в наших СМИ обсуждение Эстонской православной церкви Московского патриархата идет с упоминанием патриарха Кирилла, Путина, войны. „И потом делается как бы приписка: а про канонические вещи мы говорить не будем, потому что это слишком сложно. Но мне кажется, что МВД понимает, что загнало себя в угол. Поэтому и наняло дорогое адвокатское бюро и готовится к переговорам“, — продолжила она.
Яна Тоом считает, что церкви сложно объяснить свою позицию мирянам, это дает возможность манипулировать общественным мнением: „Им было трудно найти юристов, все боялись их представлять. Нам удалось найти (не нанять!) тех, кто согласился. Оставим юристам — юридическое. И я надеюсь, что коммуникация между церковью и государством улучшится, переговорный процесс войдет в какое-то разумное русло. Когда я встречаюсь с людьми, меня перво-наперво спрашивают про церковь. Это последнее, что осталось здесь у русскоязычной общины — после уничтожения школ, образования на русском и многого другого“.
6 мая Рийгикогу принял заявление, в котором осуждает деятельность Московского патриархата по оправданию и поддержке направленной против Украины российской агрессии и объявляет Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации.
Также Рийгикогу подчеркивает, что объявление Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации, касается Московского патриархата как института и руководящего органа, а не людей, соблюдающих традиции православия. „Православные объединения и приходы должны самостоятельно оценить угрозу общественному порядку и своим членам, исходящую от враждебной деятельности по оказанию влияния, и предпринять необходимые шаги для прекращения связей с Московским патриархатом. В Эстонской Республике должно сохраняться конституционное право на свободу вероисповедания с учетом прав и свобод всех живущих здесь людей“, — значится в заявлении Рийгикогу.
Еще до этого Министерство внутренних дел начало переговоры с представителями Эстонской православной церкви Московского патриархата, чтобы убедить их разорвать связи с Москвой и при возможности объединиться с Эстонской православной апостольской церковью Константинопольского патриархата.
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