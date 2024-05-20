Bolt: если таксистов начнут проверять на знание языка, цена удвоится

„У нас на улицах много водителей, которые не говорят по-эстонски. По данным Департамента статистики, в стране насчитывается почти 80 000 работников, которые неспособны общаться на эстонском языке“, – отметила эксперт отдела языковой политики Министерства образования и науки Кятлин Кыверик.

По словам представителя Bolt Хенри Арраса, компания не имеет представления о том, сколько работающих через их платформу водителей способны общаться по-эстонски.

„Мы знаем, что пассажирам важны цена и доступность. Что касается жалоб на проблемы с языком, то это 20 случаев или чуть меньше на миллион поездок. Нам бы очень хотелось, чтобы как можно больше наших водителей были с эстонским языком на ты. Мы проводим языковые кафе, предлагаем учить язык с помощью различных приложений, раздали водителям брошюры с 50 основными фразами, от фраз выражения вежливости до практичных выражений, например, можно ли положить чемодан в багажник. Если мы сейчас говорим об эстонизации людей, живущих в Эстонии, то это совершенно другая тема, а не вопрос транспорта“, – пояснил Аррас.

Языковой департамент считает свои нынешние возможности по обеспечению соблюдения языковых требований безнадежными.

Что касается таксистов, то министерство выступает за полную перезагрузку, то есть за отмену действующих карт и их повторную выдачу после проверки на знание языка. Bolt, в свою очередь, предупреждает, что это может привести к сокращению работающих через платформу водителей в два раза, в результате чего срок ожидания станет дольше, а цены удвоятся.

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