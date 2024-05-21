Латвия купила подержанный поезд в Эстонии. Сейчас он в ремонте
К концу этого года количество поездок на поездах в Латвии может увеличиться на 5%, так как предприятие Pasažieru vilciens купило подержанный дизельный поезд в Эстонии. Пока он находится в ремонте на восстановлении, рассказал в интервью в программе „Доброе утро“ Латвийского радио временный председатель правления госкомпании Райтис Нешпорс, цитирует Lsm.
Как передает RusDelfi.lv, летний сезон этого года компания не сможет предложить дополнительные рейсы на неэлектрифицированных железнодорожных линиях, которые обслуживаются дизельными поездами, так как количество подвижного состава ограничено, сообщил Нешпорс.
Ближе к зиме, в направлении Лиепаи или Даугавпилса могут появиться дополнительные рейсы, так как у компании есть план до конца года пополнить подвижной состав дизельных поездов одним подержанным поездом, купленным в Эстонии.
„Мы его восстанавливаем и надеемся, что к началу зимнего сезона этот поезд сможет начать перевозки пассажиров“, — заявил Нешпорс.
С декабря планируется увеличить количество рейсов на 5%.
Одновременно Нешпорс отметил, что в этом году количество рейсов на поездах, по сравнению с первым кварталом прошлого года, увеличилось на 23% как на электрифицированных, так и на неэлектрифицированных линиях.
В компании сообщили, что в апреле этого года железнодорожными перевозками воспользовались 1 478 932 пассажира, что на 121 888 пассажиров или 9% больше, чем в апреле 2023 года. Из общего числа пассажиров, перевезенных в апреле, 1 327 233 или 90% были перевезены на электричках, а 150 488 или 10% — на дизельных поездах.
Больше всего пассажиров было перевезено на железнодорожных линиях по направлению в Тукумс (более 520 000 пассажиров), Айзкраукле (свыше 400 000 пассажиров) и в Елгаву (более 245 000 пассажиров).
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