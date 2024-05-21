21.05.2024, 07:23
Сбежавший из дома 13-летний мальчик вернулся
В воскресенье после обеда близкие сообщили в полицию, что 17 мая пропал 13-летний мальчик, который ушел из своего дома в волости Рыуге в Вырумаа и до сих пор туда не вернулся. Уходя из дома, мальчик упомянул, что отправляется в Выру, однако было видно, что своей банковской картой он пользовался в Валга. Словесный портрет мальчика был передан патрулям.
Полиция просила всех, кто где-то видел пропавшего, сообщить об этом в полицию по номеру 112.
В понедельник вечером поступило сообщение, что мальчик сам вернулся домой.
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