Сбежавший из дома 13-летний мальчик вернулся

В воскресенье после обеда близкие сообщили в полицию, что 17 мая пропал 13-летний мальчик, который ушел из своего дома в волости Рыуге в Вырумаа и до сих пор туда не вернулся. Уходя из дома, мальчик упомянул, что отправляется в Выру, однако было видно, что своей банковской картой он пользовался в Валга. Словесный портрет мальчика был передан патрулям.