После семейной ссоры мужчина устроил в доме пожар: его задержала полиция

В воскресенье, 19 мая, в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме в поселковой волости Эммасте в волости Хийумаа произошел конфликт между членами семьи, в ходе которого 61-летний мужчина пытался поджечь комнату при помощи бензина, подвергнув тем самым опасности свою жену и совершеннолетнего сына.