20.05.2024, 13:30
После семейной ссоры мужчина устроил в доме пожар: его задержала полиция
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в Хийумаа мужчина попытался поджечь дом.
В воскресенье, 19 мая, в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме в поселковой волости Эммасте в волости Хийумаа произошел конфликт между членами семьи, в ходе которого 61-летний мужчина пытался поджечь комнату при помощи бензина, подвергнув тем самым опасности свою жену и совершеннолетнего сына.
Сыну удалось сразу же потушить пожар.
Полиция задержала 61-летнего мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления.
Точные обстоятельства случившегося уточняются.
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