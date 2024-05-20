ЧП и криминал
20.05.2024, 13:30

После семейной ссоры мужчина устроил в доме пожар: его задержала полиция

 
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Kristjan Jarv | Delfi Meedia

Вчера в Хийумаа мужчина попытался поджечь дом.

В воскресенье, 19 мая, в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме в поселковой волости Эммасте в волости Хийумаа произошел конфликт между членами семьи, в ходе которого 61-летний мужчина пытался поджечь комнату при помощи бензина, подвергнув тем самым опасности свою жену и совершеннолетнего сына.

Сыну удалось сразу же потушить пожар.

Полиция задержала 61-летнего мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления.

Точные обстоятельства случившегося уточняются.

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