На Чудском озере утонул пожилой мужчина

В воскресенье, 19 мая, в 13:39 в центр тревоги поступило сообщение о мужчине, который отправился ловить рыбу на Чудском озере в деревне Васкнарва в волости Алутагузе и пропал.

Ни в лодке, ни в воде его больше не было видно. Лодка находилась в 400 метрах от берега.

Начались поиски, и в 20:40 утонувшего пожилого мужчину нашли.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.