Сегодня и 20 лет назад. Граждане каких стран Европейского союза проживают в Эстонии?

Помимо граждан Германии и Швеции, с более чем 100 граждан в Эстонии на тот момент были представлены также граждане Франции, Италии, Испании, Нидерландов и Польши. Таким образом, по сравнению с 2000 годом в Эстонию стали переезжать жители и более дальних стран Западной Европы, однако из бывших социалистических стран большим количеством граждан была представлена лишь Польша. Число стран, граждане которых вовсе не были представлены в Эстонии, сократилось лишь до одного, по сравнению с 2000 годом всех граждан ЕС в 2011 году стало больше.

Через 7,5 года после вступления в ЕС и 11 лет после предшествующей переписи населения, по состоянию на 2011 год число граждан ЕС в Эстонии увеличилось незначительно — на 2500 человек, т. е. до 6500 жителей. Больше всего по-прежнему граждан Латвии, Литвы и Финляндии, однако их доля уменьшилась до 72%, т. е. состав стал более разнообразным.

Состав граждан ЕС в Эстонии был достаточно однороден. Список и последовательность стран позволяют предположить, что иностранные граждане ЕС пребывали в Эстонии прежде всего из-за родственных связей. Из более дальних стран Западной Европы, например Испании, Италии или Франции, в Эстонии проживало десяток человек и, за небольшим исключением, в Эстонии не проживало почти никого из бывших социалистических стран.

В 2000 году граждане Латвии (1410), Литвы (1100) и Финляндии (930) составляли почти 90% от всех проживающих в Эстонии граждан ЕС, и лишь граждан Швеции и Германии насчитывалось также по более 100 человек. Кроме того, в Эстонии не проживали граждане около 10 стран ЕС. Этими странами, среди прочего, были Словакия, Словения и Португалия.

За четыре года до вступления в ЕС, т. е. в 2000 году, согласно данным переписи населения в Эстонии проживало около 4000 граждан ЕС, доля которых составляла 0,3% населения Эстонии. Примерно это равно населению города Палдиски.

Если еще в начале этого столетия граждане Эстонии сами преимущественно были теми, кто активно переезжал в Европу, то на сегодняшний день в Эстонию переезжает все больше и больше людей из других стран Европейского союза. О том, кто переехал сюда за эти двадцать лет, расскажет ведущий аналитик Департамента статистики Кристьян Эрик Лойк.

Большой скачок

По состоянию на последнюю перепись населения (31.12.2021) в Эстонии проживает 21 600 граждан ЕС, что более чем в три раза больше, чем десять лет назад. Ядро составляют граждане Латвии (5000) и Финляндии (4700), число которых за десять лет также утроилось.

Число литовцев, напротив, осталось стабильным. Тем не менее, доля граждан этих трех стран от всех граждан ЕС уменьшилась до 54%. Четвертое место с 1800 гражданами по-прежнему занимает Германия, более 1000 жителями в Эстонии представлены граждане Франции (1300) и Италии (1270). Помимо этих стран с более 100 гражданами представлено еще 15 государств. Число граждан почти всех стран в период 2011–2021 годы выросло кратно.

Низкая сравнительная база позволяет сделать еще более интересные сопоставления. К примеру, число граждан Румынии увеличилось в 22 раза (в 2011 году их было 32, в 2021 году — 711 человек), однако в несколько раз увеличилось и количество граждан тех стран, которые уже в 2011 году были представлены здесь более 100 человек. В частности, количество граждан Франции увеличилось почти в 13 раз. Число граждан Германии увеличилось в четыре раза, граждан Италии — почти в шесть раз и граждан Испании — более чем в семь раз. По сравнению с 2011 годом менее всего выросло число граждан Литвы (в 1,4 раза) и Дании (в 2,3 раза).

Среднестатистический проживающий в Эстонии гражданин Европейского союза — какой он?

Почти две трети проживающих в Эстонии граждан Европейского союза являются мужчинами. При этом Чехия является единственной страной, большую долю проживающих здесь граждан которой составляют женщины. При этом большинство женщин в Чехии достигается всего лишь парой человек. Напротив, среди граждан Нидерландов число мужчин превышает число женщин более чем в четыре раза. Средний возраст проживающего в Эстонии иностранного гражданина Европейского союза — 38 лет, что на четыре года меньше среднего возраста по Эстонии.

Две трети граждан Европейского союза проживает в Харьюском уезде. Для сравнения: в Харьюском уезде проживает 46% от всего населения Эстонии. Далее следует Тартуский уезд, где проживает 11% граждан Европейского союза. Благодаря гражданам Латвии третье место занимает Валгаский уезд, где проживает 7% граждан ЕС.

Быть может, эти граждане Европейского союза — просто долго отсутствовавшие соотечественники, которые успели поменять гражданство? Тем не менее, при рассмотрении национальностей доля эстонцев среди иммигрировавших граждан Европейского союза составляет лишь 1,3%, из них почти все имеют гражданство Финляндии, Швеции, Германии, Латвии или Литвы, т. е. тех же стран, которые в основном были представлены уже во время переписи населения 2000 года. При этом доля рожденных в Эстонии среди граждан ЕС уже существенно больше — 11%, однако и здесь больше всего представлены пять уже упомянутых выше государств.

В ходе переписи 2021 года в Эстонии было переписано 1 331 824 жителя, из которых 84,7% были гражданами Эстонии, 10,2% — гражданами иностранных государств и 5% — лицами без определенного гражданства, т. е. обладателями т. н. серых паспортов. Доля граждан Европейского союза составила 1,6% от общего населения и 16% от всех граждан иностранных государств. Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.

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