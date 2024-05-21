Заметили неисправный светофор или сломанный дорожный знак? С 1 июня звоните по новому номеру

Если вы заметили сломанный или поврежденный знак дорожного движения, светофор, электронное информационное табло или неисправность светофора, вы можете сообщить об этом, отправив сообщение по электронной почте tallinn@kiirwarren.ee или позвонив по телефону 526 9969.

Также можно обратиться по информационному телефону Таллинна 14 410, откуда информация будет передана новому партнеру по обслуживанию. С 1 июня номер телефона и адрес электронной почты нынешнего партнера, AS Signaal TM, больше не будут использоваться для сообщений о неисправностях.

Договор с KiirWarren.KL OÜ действует в течение трех лет.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.