Успейте получить работу мечты: Elron набирает техников для новых поездов Škoda

„В следующем году Elron запустит на линию первые новые поезда Škoda, что увеличит потребность в техническом персонале. В этом году мы ищем шестерых дополнительных техников на следующий год“, – сказал технический директор Elron Марк Пакин.

Кандидат на должность техника должен иметь как минимум профессионально-техническое образование, которое может быть на стадии завершения, знание разговорного эстонского языка, а также обладать технической смекалкой, точностью и быть ответственным.

„Мы обучаем техников для обслуживания поездов в Elron в течение 4–6 месяцев. После этого можно получить различные уровни квалификации, специализируясь, например, на аварийных или ремонтных работах, и дойти до должности старшего техника. Сейчас уникальное время для присоединения к команде техников Elron, поскольку можно пройти также программу обучения на новых поездах Škoda“, – добавил Пакин.

Конкурс открыт до 26 мая. Объявление о работе и требование к кандидатам: https://elron.ee/tule-toole.

В Elron работает 368 сотрудников – 112 машинистов, 105 сотрудников обслуживания клиентов, 32 техника. Кроме того, уборщики, диспетчеры движения и административные сотрудники.

Elron (AS Eesti Liinirongid) – государственная компания, которая управляет пассажирскими железнодорожными перевозками на железных дорогах, принадлежащих AS Eesti Raudtee и AS Edelaraudtee. В 2023 году поезда Elron совершили 7,83 миллиона поездок.

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