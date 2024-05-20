У стартапов в Ида-Вирумаа вырос оборот, это вдохновляет других предпринимателей в регионе
По данным Startup Estonia, по состоянию на конец первого квартала этого года в Ида-Вирумаа работало 23 стартапа, а их оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 167% до 1,2 миллиона евро.
В первом квартале этого года самый большой оборот в Ида-Вирумаа был у стартап-компании DGTal Solutions, которая перенесла свой бизнес из Харьюмаа в Ида-Вирумаа. Оборот начинающей компании составил 580 тысяч евро. Одна из крупнейших компаний стартап-сектора в регионе PROSW Analytics имела второй по величине оборот размером в 190 тысяч евро. Обороты стартапов Friedegggames и ROMTRIP достигли 140 тысяч евро.
По данным Налогово-таможенного департамента, на конец первого квартала в стартапах Ида-Вирумаа работало 32 человека, а крупнейшим работодателем был стартап Efenco, в компании работало 12 человек.
Руководитель региональных стартап-проектов Startup Estonia Элина Дубова рассказала, что на статистику уезда сильное влияние оказывают цифры трех крупнейших стартап-компаний. „В то же время нельзя забывать, что местный стартап-сектор еще очень молод и первые сильные примеры очень важны, потому что они вдохновляют и являются очень важной средой для выращивания новых предприимчивых людей в регионе. На данном этапе развития успех местных стартапов крайне важен для укрепления местной экосистемы“, — отметила Дубова.
В Ида-Вирумаа Startup Estonia продолжает развивать местную экосистему в сотрудничестве с стартап-сообществом и различными организациями, уделяя особое внимание как повышению осведомленности и развитию навыков молодых людей, так и поддержке уже действующих предпринимателей в регионе.
В апреле Startup Estonia запустила в Ида-Вирумаа программу бесплатных экспертных консультаций для начинающих стартап-предпринимателей и людей, которые пока ещё только в поиске собственной бизнес-идеи. „В рамках программы эксперты различных областей предлагают бесплатные консультации и помощь по всей Эстонии, а в Ида-Вирумаа свои услуги и предлагают три очень сильных профессионала“, — сказала Дубова. Для получения консультации можно обратиться в действующий в Ида-Вирумаа центр развития или напрямую к эксперту.
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