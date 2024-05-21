Рецидивист уверял, что изменился. После этого он одурманил и изнасиловал женщину, узнавшую о его прошлом

Прошлое Тыну (60 лет, имя изменено – ред.) полно криминальных эпизодов, за которые он три раза сидел в тюрьме. В 1980-х Тыну отбывал наказание за то, что до смерти избил человека, а в 2000-х получил условный срок за совершение непристойного действия в отношении ребенка, не достигшего 16-летнего возраста.