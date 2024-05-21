ЧП и криминал
21.05.2024, 21:51

Рецидивист уверял, что изменился. После этого он одурманил и изнасиловал женщину, узнавшую о его прошлом

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ФОТО: Karl-Erik Leik | Delfi Meedia

Рецидивист Тыну накачал наркотиком и изнасиловал жертву, когда та, узнав о его криминально прошлом, захотела прекратить общение. Последующие попытки жертвы свести счеты с жизнью суд не посчитал достаточно серьезными последствиями, чтобы приговорить Тыну к пожизненному заключению.

Прошлое Тыну (60 лет, имя изменено – ред.) полно криминальных эпизодов, за которые он три раза сидел в тюрьме. В 1980-х Тыну отбывал наказание за то, что до смерти избил человека, а в 2000-х получил условный срок за совершение непристойного действия в отношении ребенка, не достигшего 16-летнего возраста.

В 2020 году он освободился после семилетнего тюремного заключения, назначенное ему за изнасилование падчерицы. Он неоднократно насиловал ее в течение длительного периода времени.

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