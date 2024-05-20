Автомобиль сбил семилетнюю девочку, которая пересекала дорогу в неположенном месте

Так, в 10.51 произошло дорожное происшествие в деревне Хааслава волости Кастре, Тартуского уезда. 7-летняя девочка, пересекавшая дорогу слева от автомобиля Volkswagen Passat, за рулем которого находилась 74-летняя женщина, получила от транспортного средства удар. Пешехода в тяжелом состоянии доставили в больницу. Девочка находится там и сейчас. Отмечается, что водитель был трезв и имеет права соответствующей категории.

Как сообщили Delfi в полиции, ребенок перебегал через дорогу в не предназначенном для этого месте. Точные обстоятельства случившегося установит следствие.

В 00.18 произошло дорожное происшествие в поселке Табивере Тартуской волости Тартуского уезда около леса Лухасепа. 51-летнего мужчину ослепили фары встречного автомобиля и он врезался в стойку дорожного знака. Велосипедиста доставили в больницу.

В 01.48 проbзошло дорожное происшествие в волости Саку Харьюского уезда, на 2-м километре шоссе Рахула-Саку. 21-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля Subaru Impreza, потерял управление и, съехав с дороги, врезался в дерево. Водителя и двух пассажирок, 20-летних женщин, доставили в больницу.

В 14.07 произошло дорожное происшествие в деревне Илмасталу волости Куусалу Харьюского уезда. На 42-м километре шоссе Таллинн-Нарва 77-летний мужчина, находясь за рулем легкого автомобиля Audi A4, по неизвестной причине потерял упhавление и съехал с дорjги. Водителя доставили в больницу.

В 17.05 произошло дорожное происшествие в Пылваском уезде на 7-м километре шоссе Пылва-Саверна. По дороге друг за другом следовали автомобили BMW и Mitsubishi, когда водитель Mitsubishi заметил стоявшего на обочине человека, который начал переходить дорогу. Водитель затормозил и объехал пешехода справа. Водитель BMW, 20-летний мужчина, тоже затормозил. Пешехода он увидел только тогда, когда тот находился на проезжей части. Водитель наехал на пешехода, задев его автомобилем. Пешехода, 74-летнюю женщину, доставили в больницу.