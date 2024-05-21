Лишить нельзя оставить. Что говорят политики разных партий касательно избирательного права граждан РФ и РБ?
В Эстонии проживает около 69 000 человек с российским или белорусским гражданством. Когда в конце марта в Таллинне вынесли вотум недоверия экс-мэру Михаилу Кылварту, четыре партии (Социал-демократы, Eesti 200, Isamaa и Партия реформ) начали обсуждать подробности коалиционного соглашения, и в очередной раз был поднят вопрос о лишении граждан РФ и РБ избирательного права на муниципальных выборах. Что же говорят политики из разных партий, насколько это реально в нынешней ситуации? Разбиралась „МК-Эстония“.
Напомним, на лишении избирательного права граждан РФ и РБ во время коалиционных переговоров особенно настаивала партия Isamaa. По словам бывшего председателя этой партии Хелира-Вальдора Сеэдера, Isamaa поддерживает не приостановку избирательного права российских и белорусских граждан и лиц без гражданства, а его окончательную отмену, пишет ERR.
Евгений Осиновский тогда отметил, что социал-демократы еще во время коалиционных переговоров заявили, что избирательное право не может быть приостановлено без изменения Конституции. И нельзя лишить людей избирательного права одним лишь внесением поправок в законы.
Сеэдер и Осиновский в передаче Esimene stuudio ETV разошлись во мнениях, повысит или понизит безопасность Эстонии лишение граждан страны-агрессора избирательного права.
„В нынешней геополитической ситуации этот вопрос сам по себе понятен, однако в действительности он влечет за собой значительные риски, которые необходимо тщательно проанализировать, – сказал Осиновский. – Мы говорим о том, что право граждан РФ голосовать на местных выборах представляет угрозу безопасности Эстонии, но отнятие этого права может дать ровно противоположный результат, оттолкнув тех русскоязычных людей, которые лояльны Эстонии“.
Сеэдер же сказал, что приостановка избирательного права сильно укрепит безопасность Эстонии: „Тех российских граждан, которые действительно хотят участвовать в организации общественной жизни в Эстонии, в организации жизни в своем самоуправлении, это мотивирует взять эстонское гражданство, выучить эстонский язык, сдать экзамен на знание Конституции, интегрироваться в общество и получить право голоса в организации местной жизни. Это как раз и есть мотивация. Я считаю, что это очень правильно и является признаком лояльности“.
К сожалению, партия Isamaa, Социал-демократическая партия и Партия Реформ по разным причинам не захотели комментировать эту тему. Что же говорят политики из остальных партий?
Светлана Скребнева, Eesti 200
Когда я слышу споры на тему: „Надо ли оставить гражданам России и Беларуси возможность голосовать на муниципальных выборах“, у меня возникают двойственные чувства.
С одной стороны, любовь к своей стране не определяется гражданством, мы с
вами знаем примеры уважения и понимания и с одной, и с другой стороны, если можно так сказать о гражданах стран, которые сегодня находятся в состоянии серьезного противостояния.
С другой стороны, говоря о вышесказанном противостоянии, мы же понимаем, что люди, которые не получили эстонского гражданства, скорее думали о своем личном удобстве, а не об ответственности перед страной. Или же сознательно сохраняли гражданство как связь с исторической родиной, и причиной этого, скорее всего, была пропаганда имперских амбиций соседней страны. Выбирать управление муниципалитетов по принципу „кто сильнее, тот и прав“ в европейской стране неверно.
Аргументы о трудности изучения эстонского языка я не акцептирую. Уровень В1, даже сегодня, а он стал сложнее, прожив в стране всю жизнь, выучить можно, но – значит, было ненужно? Права подразумевают и обязанности: знание языка, служба в армии, соблюдение законов.
Еще нелепее экономический аргумент: „Мы платим налоги!“ Да, и за это получаете все привилегии жителей страны: обучение, медицину, пенсии, дотации, пособия, родительскую зарплату. Пользуетесь общественным транспортом, дорогами, портом, аэропортом, чистыми лесами и т. д.
У меня мало знакомых с другим гражданством, кто яростно бьется за право голосовать. Они и раньше-то не ходили, не интересно было. Ну попробуйте спросить у них элементарные вещи по своему муниципалитету: каков бюджет города, каков бюджет мэрии, каков план развития на 5–10 лет?.. Вряд ли им это интересно. А вот популистские лозунги запоминаются.
Представьте себе, что переезжаете, например, во Францию, дадут ли там право голосовать? В соседней стране, кстати, это давно решенный вопрос, голосуют только граждане. А уж те мои знакомые, кто говорит про свои налоги, как правило, старательно избегают их или платят по минимуму.
В сложной политической ситуации каждая страна защищает интересы свои и союзников. Популисты, играющие на чувствах не раз обманутых ими людей, подогревают сложное экономическое положение политическими лозунгами. А простой человек делает свой собственный выбор, с кем ему по пути.
Уверена, что большинство ваших читателей уже задумались о получении гражданства или жалеют о том, что не позаботились об этом раньше. В общем, ругать за этот поднятый вопрос надо не наши партии, а воинственное руководство другой страны.
Михаил Кылварт, Центристская партия
Искусственный поиск врагов – угроза безопасности страны. До недавнего времени риторика политиков, желающих отобрать право голоса у граждан России и Беларуси, опиралась на некую опасность для государства. Причем основаниями для опасений служили расплывчатые аргументы о нелояльности этих людей Эстонской Республике. Было неясно, кто и каким образом измерял их лояльность? Но в недавно опубликованном мониторинге интеграции появились цифры, и они описывают реальность гораздо адекватнее, чем необоснованные предположения.
Результаты подтвердили, что гражданство и лояльность по отношению к государству никак не связаны между собой. Более того, 65% проживающих здесь с российским паспортом граждан ощущают себя частью эстонского общества и имеют эмоциональную связь с Эстонией.
К слову, среди русскоязычных граждан Эстонии соответствующий показатель равен 64%, то есть практически такой же. Тогда на каком основании обсуждается вопрос о лишении избирательного права одной из этих групп населения?
Вопрос лишения более 70 тысяч постоянных жителей Эстонии права голоса на местных выборах невозможно обсуждать в отрыве от таких понятий как справедливость, конституционность и демократические принципы. На эту тему не раз высказывалась канцлер права, утверждая, что лишение постоянных жителей страны права голоса противоречит Конституции. Не изменилось и мое отношение к этому вопросу: лишение избирательного права местных жителей из-за их гражданства противоречит Конституции и представляет опасность для общества.
По существу, речь идет о том, чтобы наказать большую группу жителей Эстонии, многие из которых родились здесь, любят и ценят свою страну. Что произойдет, когда эти люди почувствуют, что государство не доверяет им просто на основании „не того“ паспорта?
Вместо того чтобы прикладывать усилия для сплочения общества, людям дают понять, что они нежелательны и даже расцениваются как потенциальные враги. Именно этот сигнал, а не местные жители с российским или белорусским гражданством, – реальная угроза безопасности нашей страны. Хочется верить, что мы живем в демократическом государстве, власти которого придерживаются закона и ценят своих жителей. Сейчас самое время доказать это.
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