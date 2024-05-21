Лишить нельзя оставить. Что говорят политики разных партий касательно избирательного права граждан РФ и РБ?

Когда я слышу споры на тему: „Надо ли оставить гражданам России и Беларуси возможность голосовать на муниципальных выборах“, у меня возникают двойственные чувства.

К сожалению, партия Isamaa, Социал-демократическая партия и Партия Реформ по разным причинам не захотели комментировать эту тему. Что же говорят политики из остальных партий?

Сеэдер же сказал, что приостановка избирательного права сильно укрепит безопасность Эстонии: „Тех российских граждан, которые действительно хотят участвовать в организации общественной жизни в Эстонии, в организации жизни в своем самоуправлении, это мотивирует взять эстонское гражданство, выучить эстонский язык, сдать экзамен на знание Конституции, интегрироваться в общество и получить право голоса в организации местной жизни. Это как раз и есть мотивация. Я считаю, что это очень правильно и является признаком лояльности“.

„В нынешней геополитической ситуации этот вопрос сам по себе понятен, однако в действительности он влечет за собой значительные риски, которые необходимо тщательно проанализировать, – сказал Осиновский. – Мы говорим о том, что право граждан РФ голосовать на местных выборах представляет угрозу безопасности Эстонии, но отнятие этого права может дать ровно противоположный результат, оттолкнув тех русскоязычных людей, которые лояльны Эстонии“.

Евгений Осиновский тогда отметил, что социал-демократы еще во время коалиционных переговоров заявили, что избирательное право не может быть приостановлено без изменения Конституции. И нельзя лишить людей избирательного права одним лишь внесением поправок в законы.

Напомним, на лишении избирательного права граждан РФ и РБ во время коалиционных переговоров особенно настаивала партия Isamaa. По словам бывшего председателя этой партии Хелира-Вальдора Сеэдера , Isamaa поддерживает не приостановку избирательного права российских и белорусских граждан и лиц без гражданства, а его окончательную отмену, пишет ERR.

В сложной политической ситуации каждая страна защищает интересы свои и союзников. Популисты, играющие на чувствах не раз обманутых ими людей, подогревают сложное экономическое положение политическими лозунгами. А простой человек делает свой собственный выбор, с кем ему по пути.

Представьте себе, что переезжаете, например, во Францию, дадут ли там право голосовать? В соседней стране, кстати, это давно решенный вопрос, голосуют только граждане. А уж те мои знакомые, кто говорит про свои налоги, как правило, старательно избегают их или платят по минимуму.

У меня мало знакомых с другим гражданством, кто яростно бьется за право голосовать. Они и раньше-то не ходили, не интересно было. Ну попробуйте спросить у них элементарные вещи по своему муниципалитету: каков бюджет города, каков бюджет мэрии, каков план развития на 5–10 лет?.. Вряд ли им это интересно. А вот популистские лозунги запоминаются.

Еще нелепее экономический аргумент: „Мы платим налоги!“ Да, и за это получаете все привилегии жителей страны: обучение, медицину, пенсии, дотации, пособия, родительскую зарплату. Пользуетесь общественным транспортом, дорогами, портом, аэропортом, чистыми лесами и т. д.

Аргументы о трудности изучения эстонского языка я не акцептирую. Уровень В1, даже сегодня, а он стал сложнее, прожив в стране всю жизнь, выучить можно, но – значит, было ненужно? Права подразумевают и обязанности: знание языка, служба в армии, соблюдение законов.

С другой стороны, говоря о вышесказанном противостоянии, мы же понимаем, что люди, которые не получили эстонского гражданства, скорее думали о своем личном удобстве, а не об ответственности перед страной. Или же сознательно сохраняли гражданство как связь с исторической родиной, и причиной этого, скорее всего, была пропаганда имперских амбиций соседней страны. Выбирать управление муниципалитетов по принципу „кто сильнее, тот и прав“ в европейской стране неверно.

вами знаем примеры уважения и понимания и с одной, и с другой стороны, если можно так сказать о гражданах стран, которые сегодня находятся в состоянии серьезного противостояния.

С одной стороны, любовь к своей стране не определяется гражданством, мы с

Уверена, что большинство ваших читателей уже задумались о получении гражданства или жалеют о том, что не позаботились об этом раньше. В общем, ругать за этот поднятый вопрос надо не наши партии, а воинственное руководство другой страны.

Михаил Кылварт, Центристская партия

Искусственный поиск врагов – угроза безопасности страны. До недавнего времени риторика политиков, желающих отобрать право голоса у граждан России и Беларуси, опиралась на некую опасность для государства. Причем основаниями для опасений служили расплывчатые аргументы о нелояльности этих людей Эстонской Республике. Было неясно, кто и каким образом измерял их лояльность? Но в недавно опубликованном мониторинге интеграции появились цифры, и они описывают реальность гораздо адекватнее, чем необоснованные предположения.

Результаты подтвердили, что гражданство и лояльность по отношению к государству никак не связаны между собой. Более того, 65% проживающих здесь с российским паспортом граждан ощущают себя частью эстонского общества и имеют эмоциональную связь с Эстонией.

К слову, среди русскоязычных граждан Эстонии соответствующий показатель равен 64%, то есть практически такой же. Тогда на каком основании обсуждается вопрос о лишении избирательного права одной из этих групп населения?

Вопрос лишения более 70 тысяч постоянных жителей Эстонии права голоса на местных выборах невозможно обсуждать в отрыве от таких понятий как справедливость, конституционность и демократические принципы. На эту тему не раз высказывалась канцлер права, утверждая, что лишение постоянных жителей страны права голоса противоречит Конституции. Не изменилось и мое отношение к этому вопросу: лишение избирательного права местных жителей из-за их гражданства противоречит Конституции и представляет опасность для общества.

По существу, речь идет о том, чтобы наказать большую группу жителей Эстонии, многие из которых родились здесь, любят и ценят свою страну. Что произойдет, когда эти люди почувствуют, что государство не доверяет им просто на основании „не того“ паспорта?

Вместо того чтобы прикладывать усилия для сплочения общества, людям дают понять, что они нежелательны и даже расцениваются как потенциальные враги. Именно этот сигнал, а не местные жители с российским или белорусским гражданством, – реальная угроза безопасности нашей страны. Хочется верить, что мы живем в демократическом государстве, власти которого придерживаются закона и ценят своих жителей. Сейчас самое время доказать это.

С Конституцией не играют Юлле Мадизе, канцлер права Эстония должна действовать исходя из своих национальных интересов, и если в конечном итоге решение должен принять Госсуд, в этом тоже нет ничего исключительного, это нормальный ход государственной жизни. Юридический вопрос заключается в том, позволяет ли Конституция путем изменения Закона о выборах лишить предоставленного более 30 лет назад права голоса? К сожалению, в публичных заявлениях часто опускаются или искажаются важные факты. Следует всегда помнить, что речь идет не обо всех так называемых гражданах третьих стран, а только о тех, кто имеет долгосрочный вид на жительство. Такой вид на жительство предполагает длительное законопослушное проживание в Эстонии и то, что человек не представляет угрозы общественному порядку или безопасности. Речь идет о праве голосовать на выборах в городские или волостные собрания. При толковании Конституции до сих пор действовали четкие правила. Помимо грамматического толкования той или иной статьи Конституции необходимо также оценить ее значение с точки зрения Конституции как целостной системы и изучить историю возникновения выбранного решения. Ни один метод толкования не может быть проигнорирован. Если бы имелось в виду, что голосованием на выборах в городские или волостные собрания осуществляется государственная власть, то право голоса было бы прописано в статье 56 Конституции. Но нет: „Верховную государственную власть осуществляет народ через граждан, обладающих правом голоса: 1) путем выборов в Рийгикогу; 2) путем референдума“. До оккупации местное самоуправление рассматривалось как часть государственной власти, но в Конституции, вступившей в силу в 1992 году, сознательно решили иначе. Согласно Конституции, местное самоуправление предусмотрено для устройства местной жизни, в связи с чем также говорится о горизонтальном разделении властей, автономии самоуправления и так далее. Если бы авторы Конституции хотели зарезервировать право голоса на муниципальных выборах только для граждан Эстонии, это было бы четко прописано в статье 156.

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