Бизнес на мейн-кунах: нечестная заводчица продолжает продавать животных

В итоге, когда одна из соседок смогла попасть в квартиру и увидела весь ужас, который там творился, вместе со Светланой они решили обратиться за помощью к Наталье Розковой , президенту клуба Cato, где когда-то состояла Ирина. В свою очередь Наталья Розкова посоветовала обратиться в приют, где животных согласились принять. Пожилая хозяйка квартиры была очень рада избавиться от котов.

Хозяева квартиры – пожилые люди, родители Ирины Копштале . Мама Ирины, Светлана рассказывала, что все коты принадлежат ее дочери и что родители уже сами устали от жуткой антисанитарии дома. Они неоднократно просили Ирину уйти вместе с котами, но дочь держала родителей в страхе.

Напомним, 21 июня 2019 года в приют для бездомных животных Pets поступил звонок. Звонивший рассказал, что в доме на улице Сыле обнаружена стая мейн-кунов. Более 20 взрослых особей и котят. Соседи тогда неоднократно жаловались, что запахи, исходящие от этого „питомника“, мешают жить всему подъезду. Но помощи от чиновников получить так и не удалось.

Как оказалось, за „Натальей“ скрывалась „конкурентка“ Талько – печально известная заводчица Ирина Копштале, которая также, как и Талько, продавала мейн-кунов. Копштале неоднократно фигурировала на страницах „МК-Эстонии“ и других СМИ. В 2019 году „МК-Эстония“ опубликовала статью под названием „33 мейн-куна“, в которой подробно рассказала о ситуации с питомником Drongo и о том, в каком состоянии находились животные , спасенные из квартиры Ирины Копштале.

Свою историю она подкрепляла тем, что были и другие жалобы в социальных сетях от разных людей на то, что Талько продает больных животных. Они действительно были, в некоторых случаях дошло даже до суда. В статье были и другие истории с доказательствами, однако вскоре выяснилось, что конкретно история Натальи оказалась выдуманной – от начала до конца (что, однако, не отменяет обоснованности претензий других людей к Талько).

Обратившаяся в газету Наталья утверждала, что потратила на лечение животного, якобы купленного у Талько, большую сумму денег, но в результате вернула его обратно.

Журналисты „МК-Эстония“ предприняли несколько попыток под видом покупателя договориться с Ириной о встрече, чтобы выбрать и купить животное. Ирина рассказала, что у нее сейчас – несколько котят, есть и мальчики, и девочки черепахового окраса, стоимость – 500 евро за котенка. „Да, конечно, можно прийти посмотреть, питомник находится на улице Сыле, адрес позже скину вам СМСкой“, – сказала она.

Как выяснилось, Ирина продолжает продавать мейн-кунов – в частности на сайте okidoki можно найти ее объявление. Только теперь женщина называет свой питомник BalticKing. В объявлении говорится, что в связи с временной приостановкой работы питомника предлагаются коты и кошки юниоры, а также котята. Все животные вакцинированы и имеют сертификаты о здоровье. Цены – от 500 евро. Такие объявления от BalticKing появляются в Сети уже не первый месяц. И под всеми объявлениями указан тот самый номер телефона, с которого „Наталья“ звонила в редакцию „МК-Эстонии“ якобы с жалобами на Оксану Талько.

На тот момент у Ирины был кошачий питомник Drongo. Женщина даже называла себя первой в Эстонии заводчицей мейн-кунов. Однако СМИ не раз писали о том, что купленные у Ирины коты оказывались больными, среди прочего у них был инфекционный перитонит, или FIP, который еще недавно считался неизлечимым. Сейчас существует возможность лечения, но оно, можно сказать, полулегальное и очень дорогое.

На самом же деле „славу“ Ирина Копштале получила еще задолго до описанных событий. „МК-Эстония“ уже писала, что неоднократно поступали жалобы, что купленные у Ирины котята погибали в первый месяц жизни.

Ирина в тот раз прокомментировала ситуацию так: „Я понимаю, что сложилась неприятная ситуация, но в квартире, где жили мои коты, сейчас ремонт. Поэтому животные в таком состоянии. Коты не голодали, я заказывала им корм премиум-класса. У них всегда были еда и питье. Что касается инфекций, то они лечатся за десять дней, это вам любой ветеринар скажет. Да, несколько животных слепы. Но поймите, ремонт, все же могут что угодно на обуви принести“.

А несколько кошек были беременны, т. е. в результате приют принял около 40 особей, включая еще нерожденных.

„Это страшная беда нашего кошачьего общества. Слава богу, сейчас я Ирину уже не вижу. Но началось все где-то в 2008–2010 годах. Хочу сказать, начинала-то Ирина неплохо. Она очень толковая в отношении груминга и прочего. Ей достаточно было объяснить один раз, и она четко понимала, что делать. Умела очень красиво выставить своих кошек. Хорошо их готовила (к выставкам – прим. ред.). Но она все время пила. И потом, видно, на почве алкоголя, у нее что-то случилось с головой, и она решила, что она звезда“, – начинает свой рассказ Наталья Розкова.

Наталья Розкова, президент клуба Cato, откуда в свое время Ирину исключили, рассказывает о том, какой заводчицей была эта женщина.

„Со своей стороны задали вопрос внутри дома, посмотрим, что скажут жильцы. Решения будут по мере поступления проблем“, – сообщили в правлении дома на Сыле.

Затем был получен его ответ: „Там все в порядке. В квартире живет один кот, и нет сильного запаха. Обычный запах, какой бывает от любого животного. Разведением котов она не занимается. Эта мадам (очевидно, имеют в виду Талько – прим. ред.) наговаривает и говорит неправду“.

Он также отметил, что правлению дома уже писала Оксана Талько и сообщила про Ирину и ее котов. Информацию передали владельцу квартиры, где проживает Ирина.

„Об этой квартире у нас в системе „Корто“ ни один человек не писал“, – заверил представитель товарищества.

Как стало известно, Ирина проживает все на той же улице Сыле, но уже в другом доме. Там она арендует квартиру. Поговорить с ней там также не удалось – когда мы позвонили в дверь, никто не открыл. Мужчина, проживающий в квартире напротив, услышав, что журналист хочет поговорить об Ирине, сразу отказался общаться, сославшись на то, что торопится. Но было очевидно, что он понимает, о чем конкретно его хотят спросить.

Когда же мы связались с ней уже как журналисты и попытались поговорить прямо и объяснить, зачем заводчица назвалась Натальей и рассказала выдуманную историю о Талько, Ирина никак это не прокомментировала – а просто сбросила звонок и больше не выходила на связь с редакцией.

Мы назначили встречу, однако незадолго до часа „икс“ она внезапно сообщила, что не может. Договорились на другой день – но и ту встречу она перенесла. В итоге на протяжении нескольких недель Ирина под разными предлогами переносила встречи.

По словам женщины, Ирина стала оставлять себе котят, кого-то сознательно, кого-то продать не смогла. И этот ком стал нарастать.

„Вскоре я заметила, что от нее стало пахнуть всякими кошачьими делами, причем так, что с ней в машине невозможно было ехать. В квартиру она никого не пускала. Котят она продавала, встречаясь с покупателем в машине или в подъезде. Котята всегда были грязные и вонючие, даже те, которых она приносила на актировку ко мне. Первый раз я попала к ней в квартиру как раз тогда, когда оттуда забирали кошек. Я забрала оттуда двух шпицев, и мы их отдали в добрые руки, они теперь счастливо живут“, – говорит Наталья Розкова.

То, что Ирина первая заводчица мейн-кунов в Эстонии, президент клуба отрицает.

„Она купила себе в Риге котика Боню. Обычный средний кот. Но она, правда, довела его до чемпиона мира. Объездила с ним все выставки. Но ни в коем случае даже не обсуждается, что она первый заводчик. Это точно не так“, – говорит Розкова.

В клубе Cato Ирина состояла довольно долго. Но к моменту изъятия у нее животных уже было около двух лет, как ее исключили оттуда.

„Она уже ничего не понимала. Не могла остановиться. У ее кошек уже и герпес был, и хламидии. Инфекции текли рекой. В подъезд к Ирине зайти невозможно было, настолько все было плохо. Но при этом она все время выставляла котов на выставках“, – рассказывает Наталья о причинах исключения Копштале из рядов клуба.

По ее словам, на одной из выставок другого клуба все коты, находившиеся рядом с животным Ирины, заболели.

„После этого я сказала, что больше никоим образом не пущу ее на наши выставки – ни за деньги, ни бесплатно, ни со справкой. Мне проблемы не нужны. Если в питомнике начинается мор, это страшно“, – говорит Наталья Розкова.

Она также утверждает, что Ирина и сейчас разводит котов. И под ником Ирина Алексеевна также выставляет свои объявления в Фейсбуке.