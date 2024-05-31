Бизнес на мейн-кунах: нечестная заводчица продолжает продавать животных
В январе в газете „МК-Эстония“ появилась очередная статья об Оксане Талько (известной также под фамилией Зуйко), которая продает котов. Напомним: в ней говорилось, что в редакцию обратилась Наталья, которая утверждала, что купила у Талько котенка, который впоследствии оказался больным. В ходе нашего расследования выяснилось, что Наталья – на самом деле печально известная заводчица Ирина Копштале, которую так же, как и Талько, обвиняли в жестоком обращении с животными. И, как оказалось, она продолжает свою деятельность – только питомник называется уже по-другому.
Обратившаяся в газету Наталья утверждала, что потратила на лечение животного, якобы купленного у Талько, большую сумму денег, но в результате вернула его обратно.
Свою историю она подкрепляла тем, что были и другие жалобы в социальных сетях от разных людей на то, что Талько продает больных животных. Они действительно были, в некоторых случаях дошло даже до суда. В статье были и другие истории с доказательствами, однако вскоре выяснилось, что конкретно история Натальи оказалась выдуманной – от начала до конца (что, однако, не отменяет обоснованности претензий других людей к Талько).
Как оказалось, за „Натальей“ скрывалась „конкурентка“ Талько – печально известная заводчица Ирина Копштале, которая также, как и Талько, продавала мейн-кунов. Копштале неоднократно фигурировала на страницах „МК-Эстонии“ и других СМИ. В 2019 году „МК-Эстония“ опубликовала статью под названием „33 мейн-куна“, в которой подробно рассказала о ситуации с питомником Drongo и о том, в каком состоянии находились животные, спасенные из квартиры Ирины Копштале.
Спасение мейн-кунов
Напомним, 21 июня 2019 года в приют для бездомных животных Pets поступил звонок. Звонивший рассказал, что в доме на улице Сыле обнаружена стая мейн-кунов. Более 20 взрослых особей и котят. Соседи тогда неоднократно жаловались, что запахи, исходящие от этого „питомника“, мешают жить всему подъезду. Но помощи от чиновников получить так и не удалось.
Хозяева квартиры – пожилые люди, родители Ирины Копштале. Мама Ирины, Светлана рассказывала, что все коты принадлежат ее дочери и что родители уже сами устали от жуткой антисанитарии дома. Они неоднократно просили Ирину уйти вместе с котами, но дочь держала родителей в страхе.
В итоге, когда одна из соседок смогла попасть в квартиру и увидела весь ужас, который там творился, вместе со Светланой они решили обратиться за помощью к Наталье Розковой, президенту клуба Cato, где когда-то состояла Ирина. В свою очередь Наталья Розкова посоветовала обратиться в приют, где животных согласились принять. Пожилая хозяйка квартиры была очень рада избавиться от котов.
Ужасно истощенные коты имели букет инфекций, некоторые животные ослепли.
А несколько кошек были беременны, т. е. в результате приют принял около 40 особей, включая еще нерожденных.
Ирина в тот раз прокомментировала ситуацию так: „Я понимаю, что сложилась неприятная ситуация, но в квартире, где жили мои коты, сейчас ремонт. Поэтому животные в таком состоянии. Коты не голодали, я заказывала им корм премиум-класса. У них всегда были еда и питье. Что касается инфекций, то они лечатся за десять дней, это вам любой ветеринар скажет. Да, несколько животных слепы. Но поймите, ремонт, все же могут что угодно на обуви принести“.
Торговля продолжается
На самом же деле „славу“ Ирина Копштале получила еще задолго до описанных событий. „МК-Эстония“ уже писала, что неоднократно поступали жалобы, что купленные у Ирины котята погибали в первый месяц жизни.
На тот момент у Ирины был кошачий питомник Drongo. Женщина даже называла себя первой в Эстонии заводчицей мейн-кунов. Однако СМИ не раз писали о том, что купленные у Ирины коты оказывались больными, среди прочего у них был инфекционный перитонит, или FIP, который еще недавно считался неизлечимым. Сейчас существует возможность лечения, но оно, можно сказать, полулегальное и очень дорогое.
Как выяснилось, Ирина продолжает продавать мейн-кунов – в частности на сайте okidoki можно найти ее объявление. Только теперь женщина называет свой питомник BalticKing. В объявлении говорится, что в связи с временной приостановкой работы питомника предлагаются коты и кошки юниоры, а также котята. Все животные вакцинированы и имеют сертификаты о здоровье. Цены – от 500 евро. Такие объявления от BalticKing появляются в Сети уже не первый месяц. И под всеми объявлениями указан тот самый номер телефона, с которого „Наталья“ звонила в редакцию „МК-Эстонии“ якобы с жалобами на Оксану Талько.
Журналисты „МК-Эстония“ предприняли несколько попыток под видом покупателя договориться с Ириной о встрече, чтобы выбрать и купить животное. Ирина рассказала, что у нее сейчас – несколько котят, есть и мальчики, и девочки черепахового окраса, стоимость – 500 евро за котенка. „Да, конечно, можно прийти посмотреть, питомник находится на улице Сыле, адрес позже скину вам СМСкой“, – сказала она.
Мы назначили встречу, однако незадолго до часа „икс“ она внезапно сообщила, что не может. Договорились на другой день – но и ту встречу она перенесла. В итоге на протяжении нескольких недель Ирина под разными предлогами переносила встречи.
Когда же мы связались с ней уже как журналисты и попытались поговорить прямо и объяснить, зачем заводчица назвалась Натальей и рассказала выдуманную историю о Талько, Ирина никак это не прокомментировала – а просто сбросила звонок и больше не выходила на связь с редакцией.
Как стало известно, Ирина проживает все на той же улице Сыле, но уже в другом доме. Там она арендует квартиру. Поговорить с ней там также не удалось – когда мы позвонили в дверь, никто не открыл. Мужчина, проживающий в квартире напротив, услышав, что журналист хочет поговорить об Ирине, сразу отказался общаться, сославшись на то, что торопится. Но было очевидно, что он понимает, о чем конкретно его хотят спросить.
В правлении дома отметили, что жалоб на указанную квартиру не было.
„Об этой квартире у нас в системе „Корто“ ни один человек не писал“, – заверил представитель товарищества.
Он также отметил, что правлению дома уже писала Оксана Талько и сообщила про Ирину и ее котов. Информацию передали владельцу квартиры, где проживает Ирина.
Затем был получен его ответ: „Там все в порядке. В квартире живет один кот, и нет сильного запаха. Обычный запах, какой бывает от любого животного. Разведением котов она не занимается. Эта мадам (очевидно, имеют в виду Талько – прим. ред.) наговаривает и говорит неправду“.
„Со своей стороны задали вопрос внутри дома, посмотрим, что скажут жильцы. Решения будут по мере поступления проблем“, – сообщили в правлении дома на Сыле.
Страшная беда
Наталья Розкова, президент клуба Cato, откуда в свое время Ирину исключили, рассказывает о том, какой заводчицей была эта женщина.
„Это страшная беда нашего кошачьего общества. Слава богу, сейчас я Ирину уже не вижу. Но началось все где-то в 2008–2010 годах. Хочу сказать, начинала-то Ирина неплохо. Она очень толковая в отношении груминга и прочего. Ей достаточно было объяснить один раз, и она четко понимала, что делать. Умела очень красиво выставить своих кошек. Хорошо их готовила (к выставкам – прим. ред.). Но она все время пила. И потом, видно, на почве алкоголя, у нее что-то случилось с головой, и она решила, что она звезда“, – начинает свой рассказ Наталья Розкова.
По словам женщины, Ирина стала оставлять себе котят, кого-то сознательно, кого-то продать не смогла. И этот ком стал нарастать.
„Вскоре я заметила, что от нее стало пахнуть всякими кошачьими делами, причем так, что с ней в машине невозможно было ехать. В квартиру она никого не пускала. Котят она продавала, встречаясь с покупателем в машине или в подъезде. Котята всегда были грязные и вонючие, даже те, которых она приносила на актировку ко мне. Первый раз я попала к ней в квартиру как раз тогда, когда оттуда забирали кошек. Я забрала оттуда двух шпицев, и мы их отдали в добрые руки, они теперь счастливо живут“, – говорит Наталья Розкова.
То, что Ирина первая заводчица мейн-кунов в Эстонии, президент клуба отрицает.
„Она купила себе в Риге котика Боню. Обычный средний кот. Но она, правда, довела его до чемпиона мира. Объездила с ним все выставки. Но ни в коем случае даже не обсуждается, что она первый заводчик. Это точно не так“, – говорит Розкова.
В клубе Cato Ирина состояла довольно долго. Но к моменту изъятия у нее животных уже было около двух лет, как ее исключили оттуда.
„Она уже ничего не понимала. Не могла остановиться. У ее кошек уже и герпес был, и хламидии. Инфекции текли рекой. В подъезд к Ирине зайти невозможно было, настолько все было плохо. Но при этом она все время выставляла котов на выставках“, – рассказывает Наталья о причинах исключения Копштале из рядов клуба.
По ее словам, на одной из выставок другого клуба все коты, находившиеся рядом с животным Ирины, заболели.
„После этого я сказала, что больше никоим образом не пущу ее на наши выставки – ни за деньги, ни бесплатно, ни со справкой. Мне проблемы не нужны. Если в питомнике начинается мор, это страшно“, – говорит Наталья Розкова.
Она также утверждает, что Ирина и сейчас разводит котов. И под ником Ирина Алексеевна также выставляет свои объявления в Фейсбуке.
„Две дочери у нее живут в Латвии. Одна из них периодически просится к нам в клуб. Но я ее тоже никогда не приму, – рассказывает Наталья. – В Нарве, кажется, у Ирины были сестра и племянница. И до того, как кошек у Ирины забрали, сколько-то из них успели уехать к племяннице. По-моему, с них она и начала опять свою деятельность“.
Президент клуба Cato рассказывает, что Копштале всегда делала родословные своим котятам.
По словам Натальи, в Эстонии можно заработать на разведении кошек, только если делать это нечестно.
„Между тем горе-заводчиков в Эстонии хватает, просто Ирина Копштале и Оксана Талько – самые известные, на слуху“, – отмечает Розкова.
А воз и ныне там
Как ни прискорбно, решить проблему с разведением и продажей больных животных в Эстонии никто не может или не хочет. Перекладывая ответственность друг на друга, ведомства открещиваются от проблемы.
Касательно Ирины Копштале было сделано далеко не одно обращение в Департамент сельского хозяйства и продовольствия, в компетенцию которого входят подобные дела.
Поначалу в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию Ирины Копштале в департаменте ответили, что никогда не слышали ни про нее, ни про клуб Drongo, и проверок по двум указанным адресам на улице Сыле не проводили. Только после того, как журналист отправил чиновникам статью от 2019 года с выделенным комментарием ведомства, в департаменте отчитались, что ведомство обновило свою базу данных, из-за чего невозможно было найти данные за указанный год.
„Можем заверить, что в ближайшее время проведем проверки по указанным адресам“, – такой ответ был дан 13 марта 2024 года.
По состоянию на 11 апреля департамент проверок еще не проводил.
В 2019 году ведомство дало такой комментарий: „В Эстонии отсутствует обязанность заносить данные собак и кошек в Регистр домашних животных. Так что точных данных, где и сколько имеется домашних животных, у департамента нет. Именно по этой причине у Ветеринарно-пищевого департамента (прежнее название Департамента сельского хозяйства и продовольствия – прим. ред.) нет возможности осуществлять плановый надзор, а информация о плохих условиях содержания или ненадлежащем обращении доходит только лишь в виде жалоб“.
В Муниципальной полиции (МуПо) как в 2019 году, так и сейчас утверждают, что не получали никаких заявлений в отношении двух указанных адресов. Хотя еще в 2019 году „МК-Эстония“ писала, что в распоряжении редакции имеются ответы МуПо, что чиновники были в квартире родителей Ирины в мае 2018 года и проводили с жильцами профилактическую беседу.
Полиция же отвечает, что запахи и другие проблемы, связанные с содержанием домашних животных, не в их компетенции.
„Связанные с этим конфликты должно решать квартирное товарищество с привлечением Департамента сельского хозяйства и продовольствия и муниципальных служб“, – сказал руководитель группы патрульных полицейских Пыхья-Таллинна Райнер Вяли. И круг замкнулся.
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