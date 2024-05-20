Несмотря на четыре года экономического кризиса, число неплатежеспособных компаний остается низким

Как обстоят дела в секторе недвижимости? Говорят, что цены взлетели до небес, но если посмотреть на 8500 сделок в Таллинне в прошлом году, то 10,9% из них превысили отметку в 300 000 евро, а средняя сумма кредита составила 120 000 евро. В Тарту, напротив, почти 11% всех совершенных сделок с недвижимость ю превысили 200 000 евро. Так что, похоже, недвижимость, которую можно увидеть в рекламе, скорее всего, не будет продана по этим страшным ценам. Реальные цены окажутся гораздо ниже, чем ожидалось.

Таким образом, во многих случаях до банкротства ещё далеко. Конечно, трудные годы, оставшиеся позади, снижают вероятность того, что компании совершат ошибки, будь то при закупке сырья, согласовании отпускных цен, трудовых ресурсов или в связи с повышением заработной платы.

На сегодняшний день уровень неплатёжеспособности невысок, но наиболее уязвимыми отраслями являются промышленность, сельское хозяйство и строительство. Если в сельском хозяйстве занятых немного меньше, то в промышленности и строительстве занятых больше. Мы видим, что есть компании, которые потеряли денежный поток, но не испытывают проблем с обслуживанием кредитов. В некоторых случаях прежняя кредитная нагрузка была настолько низкой, что коэффициент покрытия обслуживания кредитов, или отношение денежного потока к платежам по кредитам, снизился, например, с 2 до 1,5.

Совокупный объем кредитов и сбережений остаётся высоким: вклады домохозяйств за четыре года выросли на 44%, а объём корпоративных вкладов в течение последних нескольких лет оставался на уровне 10 млрд евро. В условиях быстрого роста заработной платы, низких темпов экономического роста и высоких процентных ставок возникает вопрос: выдержат ли предприятия?

Двухлетний спад экономики Эстонии составил 5,6% в постоянных ценах. Если рассматривать ВВП за четыре года и учесть обесценивание денег, или инфляцию, то совокупный рост составил 2,5%. Что же произошло за это время с зарплатами? В 2019 году в Эстонии было выплачено 10,2 млрд евро зарплаты брутто, а в 2023 году – 14,2 млрд евро, то есть реальный фонд заработной платы вырос на 39%. Были опасения и по поводу роста безработицы, но на самом деле её уровень остался ниже 10%. Это означает, что уровень занятости остаётся высоким. Более того, если в 2021 году численность рабочей силы составила 697 000 человек, а в предыдущем году – 748 000, то количество безработных увеличилось незначительно, но занятость выросла ещё больше, что объясняет рост общего объёма выплачиваемой заработной платы.

Шестимесячная ставка Euribor 13 мая составляла 3,80%, а в начале октября прошлого года базовая ставка достигла пика в 4,14%. Пятилетний своп, или оценка рынком средней пятилетней базовой ставки, сегодня составляет 2,89%. Это означает, что рынок считает, что ставки будут снижаться. Однако мнение рынка также значительно изменилось – с 2,35% на начало года. Когда обсуждаем ситуацию с коллегами, кажется, что рынок недооценивает среднюю процентную ставку. Например, на начало года ожидалось, что процентная ставка будет ниже 2% к лету следующего года, сегодня мы ожидаем, что Euribor составит 3% в апреле следующего года.

Если заглянуть в историю, то падение процентных ставок обычно сопровождалось трудными временами. Когда в прошлом процентные ставки падали? Например, после мирового финансового кризиса 1998 года или в 2001 году, когда рухнул сектор информационных технологий и акции Nasdaq упали на 78% от своей рыночной стоимости. В 2003 году падение было вызвано войной в Ираке, летом 2004 года ставка ФРС составляла 1,25%, а два года спустя, в июне 2006 года, – 5,25 %, то есть столько же, сколько и сегодня.

Последствия роста процентных ставок носят долгосрочный характер. Когда в 2006 году процентная ставка достигла 5,25%, она оказала охлаждающее воздействие на экономику, что привело к финансовому кризису и быстрому снижению процентных ставок в 2007-2008 годах. После этого процентные ставки оставались в покое вплоть до 2015 года. Единственный период затишья, когда процентные ставки падали, но ничего особенного не происходило, был в 2019 году. Затем наступила пандемия, то есть новый кризис.

Повышение процентных ставок делает своё дело, поскольку экономическая активность падает. Однако сегодня идёт гонка со временем: окажутся ли эстонские предприятия в лучшем положении, чем их европейские коллеги, и снизятся ли процентные ставки до того, как еврозона в целом начнёт нуждаться в монетарном стимулировании? Рост процентных ставок изменил представление о ценах на активы. Например, в мае 2020 года США выпустили облигацию с доходностью 1,25%, а сегодня рынок ожидает, что доходность 30-летней облигации составит от 4,7 до 4,8%. Эти ожидания привели к снижению цены облигации на 50%. Кто понёс потери и приведёт ли это к неплатёжеспособности? Вопрос скорее в том, хватит ли у покупателя этих облигаций финансовой подушки безопасности, чтобы избежать неплатёжеспособности.

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