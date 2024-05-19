Комиссия по окружающей среде направила на первое чтение проект постановления о внедрении ядерной энергии

„Для привлечения заинтересованных групп комиссия решила провести два открытых обсуждения. Первое – 28 мая, чтобы обсудить вопросы, связанные с охраной окружающей среды и природы, второе – 4 июня, посвященное вопросам энергетики. Второе обсуждение пройдет совместно с комиссией по экономике“, – пояснил председатель комиссии по окружающей среде Игорь Таро.

„На данный момент мы еще не можем точно предвидеть все возможности и потребности на ближайшие десятилетия. В то же время, Рийгикогу обязан принимать решения на дальнюю перспективу“, – сказал Таро.

По словам Таро, обсуждение внедрения ядерной энергии – не просто вопрос энергетической промышленности или экономики Эстонии в долгосрочной перспективе.

„Во многом это вопрос об окружающей среде и о влиянии климата, о том, как мы выполним взятые на себя обязательства по переходу к климатически нейтральной экономике, одновременно повышая благосостояние населения Эстонии“, – подчеркнул Таро.

Представленный 55 членами Рийгикогу проект постановления Рийгикогу „О поддержке внедрения ядерной энергии в Эстонии“ позволит начать подготовку к внедрению в Эстонии ядерной энергии и создать соответствующую законодательную базу.

Согласно проекту постановления, Рийгикогу принимает принципиальное решение о том, разрешить ли производство ядерной энергии в Эстонии или нет. Проект в первую очередь опирается на анализ, проведенный рабочей группой по ядерной энергии в 2021–2023 гг., согласно которому внедрение ядерной энергии в Эстонии реализуемо.

Представившие проект постановления члены Рийгикогу поддерживают подготовку к началу использования ядерной энергии и создание подходящей для этого законодательной базы. Это включает в себя разработку проекта закона о ядерной энергии и ядерной безопасности и, при необходимости, изменение и дополнение действующих правовых актов; создание учреждения, регулирующего безопасное использование ядерной энергии, и развитие компетенций в этой сфере.

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