Совет EKRE хочет распустить суд чести. Март Каллас: он так и не начал работать нормально

Пеэтер Эрнитс, который ушел из EKRE в конце апреля, рассказал Delfi на прошлой неделе, что лидер партии Мартин Хельме хочет начать самостоятельно избирать себе замену и планирует распустить суд чести.

В субботу утром Эрнитс повторил в социальных сетях, что на встрече совета выяснится, „добьется ли своего маленький диктатор“.

Однако, по мнению председателя совета EKRE Марта Калласа, версия Эрнитса слишком упрощена. Он сказал, что согласно этому правилу председатель действительно сможет сам выбирать себе заместителей, но подчеркнул, что в первую очередь должен быть избран лидер. „На совете приводился пример, что в Америке, когда избирают президента, он всегда приходит со своей командой“, - сказал Каллас.

Каллас добавил, что лидер политической партии должен полностью доверять своей команде.

Что касается суда чести, то, по словам Калласа, в EKRE он так и не начал работать должным образом. „Последний суд чести распустили, один из его членов ушел в другую партию, у второго были проблемы с алкоголем“, - рассказал Каллас. По его словам, проблемы, которые должен был решать суд чести, в конечном итоге оказывались на рассмотрении совета.

Согласно поправке, члены суда чести в будущем будут избираться из разных регионов Эстонии. „Раньше могла возникнуть ситуация, когда, например, в суде оказывались два человека из Вырумаа, которые ничего не знали о Таллинне“, - сказал Каллас. В будущем правление будет назначать людей из соответствующего региона, и именно им будет поручено решать дела.

Каллас отметил, что хотя поправки были приняты в совете большинством голосов, теперь они должны быть утверждены конгрессом и вступят в силу не раньше следующего года.

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