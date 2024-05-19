ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА | „Давайте попробуем быть благодарными за то хорошее, что уже есть“

Никогда еще не бывало эпох, о которых люди бы однозначно заявляли: „Мы живем в счастливые и легкие времена!“ Оглядываясь назад, мы можем назвать счастливыми периоды мира и годы без глобальных катастроф - но это не значит, что люди, жившие в добрые времена, испытывали всеобъемлющее чувство счастья. И наоборот, даже в очень трудные и сложные времена люди умели быть счастливыми.

То же самое и в системе здравоохранения. Мы принимаем хорошую и качественную медицинскую помощь как данность и замечаем её отсутствие обычно только тогда, когда что-то меняется. Наш старый добрый семейный врач уходит на пенсию, районная больница закрывается, доступность услуг снижается, цены растут.

Конечно, мы всегда можем сделать лучше - все могут, - но давайте попробуем быть благодарными за то хорошее, что уже есть. Хотя бы на мгновение перестать зацикливаться на том, что из-за нехватки врачей списки пациентов переполнены, и попасть туда стало труднее. Вместо этого мы могли бы подумать о том, как много своевременной помощи мы получаем от семейного врача. Что, если вместо того, чтобы переживать, что очереди к специалистам стали длиннее, мы вспомним, как быстро семейный врач направил к нужному специалисту через электронную консультацию? Не жаловаться на долгое ожидание в ЭМО, но подумать о том, сколько раз и как быстро удавалось решать у семейного врача проблемы со здоровьем. Возможно, на ум придет ситуация, когда ваш семейный врач был в отпуске, болел или проходил обучение, и вас принял молодой семейный врач - возможно, даже ординатор по семейной медицине, - и как тогда были найдены нужные решения.

Замечали ли вы улыбку своего семейного врача – эмпатичную, сочувствующую, может быть, даже немного озабоченную, но всё же такую яркую?

Поддержите заслуги своих семейных врачей в их профессиональный праздник и поделитесь в комментариях своими добрыми историями!

Знаете ли вы, что... ...всего в Эстонии 741 семейный врач. ...в среднем списке пациентов 1600 человек. ...самому пожилому семейному врачу, который еще работает, 83 года. ...в густонаселенных районах на учете состоит больше молодых людей, а в сельской местности – больше пожилых людей. Так как население стареет, нет ни одного списка пациентов, в котором бы не увеличивалась доля пожилых людей или больных с хроническими заболеваниями.

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