Союз городов и волостей вышел из переговоров по соглашению об образовании. Каллас: „В долгосрочной перспективе это плохо для Эстонии“

Во вторник Союз городов и волостей Эстонии (ELVL) объявил, что больше не будет участвовать в переговорах по соглашению об образовании. Сам союз возлагает большую часть вины на Министерство образования и науки, но и министерство, и представитель учителей говорят, что ELVL сам не был готов к сотрудничеству.