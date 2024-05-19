Новости Эстонии
19.05.2024, 21:01

Союз городов и волостей вышел из переговоров по соглашению об образовании. Каллас: „В долгосрочной перспективе это плохо для Эстонии“

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По словам министра образования Кристины Каллас, ELVL не будет присутствовать за столом переговоров.
По словам министра образования Кристины Каллас, ELVL не будет присутствовать за столом переговоров.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Во вторник Союз городов и волостей Эстонии (ELVL) объявил, что больше не будет участвовать в переговорах по соглашению об образовании. Сам союз возлагает большую часть вины на Министерство образования и науки, но и министерство, и представитель учителей говорят, что ELVL сам не был готов к сотрудничеству.

В письме, обосновывающем выход из переговоров, ELVL указал, что, по его мнению, Министерство образования и науки не дало четких ответов на вопросы, касающиеся соглашения об образовании. Кроме того, министерство не рассмотрело должным образом региональные и административные аспекты соглашения.

ELVL сообщил, что у него нет полномочий принимать решения от имени всех самоуправлений. В обосновании также подчеркивается, что союз попросил Министерство образования и науки ответить на его письменные вопросы до 13 мая, чего министерство, по мнению союза, не сделало.

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