ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Жара идет! На новой неделе температура воздуха местами поднимется до +30°C

В воскресенье (19.05) солнечно с переменной облачностью. Во второй половине дня местами пройдут ливни и грозы. Ветер переменный 2-8 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха +19...+26°C, на побережье местами до 15°C.

На новой неделе жара продолжит набирать обороты. В понедельник ожидается переменная облачность. В отдельных районах южной Эстонии пройдут ливни и грозы. Ветер постепенно сменится на северный и северо-восточный со скоростью 3-10 м/с, на островах и побережье с порывами до 13 м/с, при грозах может быть порывистым. Температура воздуха +18...+24°C, с дождями, на побережье около 15°C.

Следующие несколько дней будут похожими, но более сухими: дождей не ожидается, температура достигнет 23-25°C градусов тепла. К концу недели на юге Эстонии прогнозируется до 27-28 градусов жары.

Таллинн

Сегодня в Таллинне ясное небо, температура воздуха +22 градуса. Ветер северо-западный, до 4 м/с.

Тарту

В Тарту погода облачная с вероятностью ливней. Температура до +24 градусов тепла. Западный и юго-западный ветер до 3 м/с.

Йыхви

В Йыхви частично облачная погода, до +23 градусов. Северный и северо-восточный ветер до 3 м/с.

Куресааре

В Курессааре погода также с переменной облачностью и возможностью ливней. Температура воздуха поднимется до 23 градусов. Ветер переменных направлений до 3 м/с.

Выру

В Выру как солнечно, так и облачно, возможны ливни. Температура воздуха до +24 градусов, ветер переменных направлений до 4 м/с.

Пярну

В Пярну погода облачная, к вечеру прояснится. До 24 градусов тепла. Ветер переменных направлений, преимущественно северо-западный до 4 м/с.

Таллиннский аэропорт

В аэропорту безоблачно. Температура +19 градусов по Цельсию, скорость ветра до 4 м/с.

Предупреждения

По всей Эстонии сохраняется пожарная опасность среднего и высокого уровня.

Дорожные условия

Источники: Агентство окружающей среды

Lennujaam.info

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