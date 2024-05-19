ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Жара идет! На новой неделе температура воздуха местами поднимется до +30°C
Сегодня, 19 мая, на всей территории Эстонии солнечная погода и переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь и гроза. Тепловая волна наберет силу на грядущей неделе.
В воскресенье (19.05) солнечно с переменной облачностью. Во второй половине дня местами пройдут ливни и грозы. Ветер переменный 2-8 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха +19...+26°C, на побережье местами до 15°C.
На новой неделе жара продолжит набирать обороты. В понедельник ожидается переменная облачность. В отдельных районах южной Эстонии пройдут ливни и грозы. Ветер постепенно сменится на северный и северо-восточный со скоростью 3-10 м/с, на островах и побережье с порывами до 13 м/с, при грозах может быть порывистым. Температура воздуха +18...+24°C, с дождями, на побережье около 15°C.
Следующие несколько дней будут похожими, но более сухими: дождей не ожидается, температура достигнет 23-25°C градусов тепла. К концу недели на юге Эстонии прогнозируется до 27-28 градусов жары.
Таллинн
Сегодня в Таллинне ясное небо, температура воздуха +22 градуса. Ветер северо-западный, до 4 м/с.
Тарту
В Тарту погода облачная с вероятностью ливней. Температура до +24 градусов тепла. Западный и юго-западный ветер до 3 м/с.
Йыхви
В Йыхви частично облачная погода, до +23 градусов. Северный и северо-восточный ветер до 3 м/с.
Куресааре
В Курессааре погода также с переменной облачностью и возможностью ливней. Температура воздуха поднимется до 23 градусов. Ветер переменных направлений до 3 м/с.
Выру
В Выру как солнечно, так и облачно, возможны ливни. Температура воздуха до +24 градусов, ветер переменных направлений до 4 м/с.
Пярну
В Пярну погода облачная, к вечеру прояснится. До 24 градусов тепла. Ветер переменных направлений, преимущественно северо-западный до 4 м/с.
Таллиннский аэропорт
В аэропорту безоблачно. Температура +19 градусов по Цельсию, скорость ветра до 4 м/с.
Предупреждения
По всей Эстонии сохраняется пожарная опасность среднего и высокого уровня.
Дорожные условия
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