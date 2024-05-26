26.05.2024, 10:14
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Нужно ли оформлять на работу в семейном бизнесе члена семьи?
ФОТО: | Delfi Meedia
Должны ли родители официально оформлять на работу на семейной ферме своего ребенка школьного возраста? Или члены семьи могут просто помогать в работе? Как можно официально оформить взрослого члена семьи на временную работу в семейном бизнесе, например, если он помогает супруге владельца продавать продукцию на ярмарке в течение нескольких дней, но при этом не является совладельцем компании? Об этом спрашивает читатель издания Maaleht.