Новости Эстонии
26.05.2024, 10:14

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Нужно ли оформлять на работу в семейном бизнесе члена семьи?

 
Анна Глянцева
юрист-консультант Инспекции труда
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Должны ли родители официально оформлять на работу на семейной ферме своего ребенка школьного возраста? Или члены семьи могут просто помогать в работе? Как можно официально оформить взрослого члена семьи на временную работу в семейном бизнесе, например, если он помогает супруге владельца продавать продукцию на ярмарке в течение нескольких дней, но при этом не является совладельцем компании? Об этом спрашивает читатель издания Maaleht.

Отвечает Анна Глянцева, юрист-консультант Инспекции труда

Может показаться естественным, что время от времени люди могут бесплатно работать в семейном бизнесе, но закон о трудовом договоре в Эстонии напрямую не регулирует работу в семейном бизнесе. Однако неоплачиваемая работа – это работа, имеющая сходные с работой по трудовому договору характеристики, а то и идентичные ей, выполняемая бесплатно, и она может быть зарегистрирована в регистре занятости. Однако стоит отметить, что объем неоплачиваемой работы должен быть очень четко определен.

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