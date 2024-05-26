ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Нужно ли оформлять на работу в семейном бизнесе члена семьи?

Отвечает Анна Глянцева, юрист-консультант Инспекции труда

Может показаться естественным, что время от времени люди могут бесплатно работать в семейном бизнесе, но закон о трудовом договоре в Эстонии напрямую не регулирует работу в семейном бизнесе. Однако неоплачиваемая работа – это работа, имеющая сходные с работой по трудовому договору характеристики, а то и идентичные ей, выполняемая бесплатно, и она может быть зарегистрирована в регистре занятости. Однако стоит отметить, что объем неоплачиваемой работы должен быть очень четко определен.