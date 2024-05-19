„Возьмемся за ум“. Свободная партия Эстонии снова пытается выйти на политическую сцену: наш избиратель – хороший, простой эстонец
Образованная четыре года назад Партия будущего снова пытается выйти в центр политической арены, на этот раз под новым названием - Vabaekond Aru Pähe (Свободная партия „Возьмемся за ум“).
Эстонская партия будущего (Tulevikuerakond) возникла в 2020 году в результате слияния Свободной партии (Vabaerakond) и партии „Богатство жизни“ (Elurikkuse Erakond). Руководитель партии Мярт Меэсак объяснил её появление тем, что в сегодняшнем политическом ландшафте преобладают крайности, а взаимопонимания и общего мнения становится всё меньше.
Какой партии составит конкуренцию новый игрок? По словам Меэсака, они определяют себя как правоцентристскую партию. „Наш избиратель это простой хороший эстонец, который не важно, где живет, хоть в дальнем уголке Эстонии, хоть в столице, и делает своё дело так хорошо, как может“, – описал он. Меэсак также добавил, что они будут конкурировать за избирателей со всеми, от EKRE до социалистов.
Меэсак подтвердил, что цель партии – сначала попасть в парламент, а затем уже стремиться в правительство. В конце мая будет избран новый совет партии. Отвечать на вопрос, будет ли партию представлять какая-нибудь знаменитость, Меэсак отказался. „Конечно, нам не хочется, чтобы звёздные имена затмили нашу программу и манифест“, – отметил он.
По состоянию на вечер пятницы в списке членов Свободной партии (Vabaerakonna Aru Pähe) числилось 653 человека. „Есть место для роста“, - сказал Меэсак, добавив, что они не стремятся стать массовой партией.
Эстонская Свободная партия достигла наибольшей популярности в 2015 году, когда поддержка партии составляла 19 процентов. Через четыре года на парламентских выборах они набрали 1,2 процента голосов, что сопровождалось внутренними конфликтами и расколом в партии. „Люди были очень приятными, и было здорово обсуждать мировые дела, но когда партия попала в парламент, выяснилось, что у всех абсолютно разные взгляды на мир“, - вспоминает Меэсак. Поэтому, по его словам, направление и принципы партии теперь установлены заранее.
В манифесте Свободной партии говорится о наиболее важных для Эстонии областях, в том числе о семейной политике и политике безопасности. Например, когда речь заходит о „зеленой“ политике, в манифесте говорится, что „зеленый поворот“ - это „эзотерическая замена“ и что в Эстонии должна быть построена атомная электростанция. Согласно манифесту, солнечные и ветряные электростанции представляют угрозу национальной безопасности, а сланцевые заводы следует поддерживать в рабочем состоянии до тех пор, пока не будет получена ядерная энергия.
„Эстонцы должны быть более эгоистичными, – считает Меэсак, объясняя, что Эстония неоправданно лидирует и жертвует собой в исполнении директив зелёной политики Европейского Союза. - Мы должны бороться за себя. Если эстонцы привыкли ходить в топленную по-черному баню или топить печь дровами, мы не можем запретить это и превратить это в директиву“.
Меэсак заверил, что на этот раз политические взгляды членов партии едины, и что даже бывшие члены партии „Богатство жизни“ согласны с уставом. Он подчеркнул, что Свободная партия стремится найти золотую середину, и конфронтация целью не является. „У людей разные мнения, но из-за этого не следует прятаться в окопы и говорить, что вместе нам места нет“, - объяснил он.
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