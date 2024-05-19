„Возьмемся за ум“. Свободная партия Эстонии снова пытается выйти на политическую сцену: наш избиратель – хороший, простой эстонец

Эстонская партия будущего (Tulevikuerakond) возникла в 2020 году в результате слияния Свободной партии (Vabaerakond) и партии „Богатство жизни“ (Elurikkuse Erakond). Руководитель партии Мярт Меэсак объяснил её появление тем, что в сегодняшнем политическом ландшафте преобладают крайности, а взаимопонимания и общего мнения становится всё меньше.

Какой партии составит конкуренцию новый игрок? По словам Меэсака, они определяют себя как правоцентристскую партию. „Наш избиратель это простой хороший эстонец, который не важно, где живет, хоть в дальнем уголке Эстонии, хоть в столице, и делает своё дело так хорошо, как может“, – описал он. Меэсак также добавил, что они будут конкурировать за избирателей со всеми, от EKRE до социалистов.

Меэсак подтвердил, что цель партии – сначала попасть в парламент, а затем уже стремиться в правительство. В конце мая будет избран новый совет партии. Отвечать на вопрос, будет ли партию представлять какая-нибудь знаменитость, Меэсак отказался. „Конечно, нам не хочется, чтобы звёздные имена затмили нашу программу и манифест“, – отметил он.

По состоянию на вечер пятницы в списке членов Свободной партии (Vabaerakonna Aru Pähe) числилось 653 человека. „Есть место для роста“, - сказал Меэсак, добавив, что они не стремятся стать массовой партией.

Эстонская Свободная партия достигла наибольшей популярности в 2015 году, когда поддержка партии составляла 19 процентов. Через четыре года на парламентских выборах они набрали 1,2 процента голосов, что сопровождалось внутренними конфликтами и расколом в партии. „Люди были очень приятными, и было здорово обсуждать мировые дела, но когда партия попала в парламент, выяснилось, что у всех абсолютно разные взгляды на мир“, - вспоминает Меэсак. Поэтому, по его словам, направление и принципы партии теперь установлены заранее.