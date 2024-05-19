Свет: отменить бесплатный общественный транспорт было бы глупо

„Я сам готовил эти маршруты. В январе этого года мы объявили о том, что именно эти линии будут запущены. И я могу только порадоваться, что новые городские власти доводят до конца то дело, которое мы начали. Разумеется, этими тремя линиями нельзя ограничиваться“, – сказал он.

„Это была бы полная глупость. Я вообще считаю, что правильнее говорить не о бесплатном общественном транспорте, а о солидарном общественном транспорте. Ведь те 130 млн евро ежегодно, которые город тратит на общественный транспорт, поступают из денег налогоплательщиков. Вопрос заключается в том, как мы распределяем эти расходы. Говорим ли мы, что те, кто пользуется общественным транспортом, должны платить больше? Это то, что происходит в случае платного общественного транспорта. Или мы говорим, что это такая услуга, которую налогоплательщики могли бы оплачивать солидарно, вне зависимости от того, пользуются они общественным транспортом или нет. Это то, что происходит сейчас в Таллинне в случае бесплатного общественного транспорта. И если общественный транспорт и его развитие считается одним из приоритетов, то логично, чтобы он оставался бесплатным или, если хотите, солидарным. Так что я искренне надеюсь, что здравый смысл здесь победит“, – сказал Свет.