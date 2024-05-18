Утечка из внутренней переписки EKRE проливает свет на сомнительное финансовое положение партии

Из письма следует, что в прошлом году партия выплатила компании Media & Advertising 780 тысяч евро, однако фирма не заплатила ни цента заработной платы. Компанией, у которой только один сотрудник и нет веб-сайта, управляет Герли Оккас, которая, по сведениям Äripäev, является спутницей жизни Тамбета Наппа, имеющего бэкграунд пиарщика EKRE.