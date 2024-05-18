Новости Эстонии
18.05.2024, 20:27

Утечка из внутренней переписки EKRE проливает свет на сомнительное финансовое положение партии

 
Martin Helme, Varro Vooglaid
Martin Helme, Varro Vooglaid
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

По данным Äripäev, предполагаемым автором письма является Сильвер Куузик, претендующий на пост председателя EKRE. В письме указывалjсь на сомнительные сделки партии, которые были проиллюстрированы шестью примерами.

Из письма следует, что в прошлом году партия выплатила компании Media & Advertising 780 тысяч евро, однако фирма не заплатила ни цента заработной платы. Компанией, у которой только один сотрудник и нет веб-сайта, управляет Герли Оккас, которая, по сведениям Äripäev, является спутницей жизни Тамбета Наппа, имеющего бэкграунд пиарщика EKRE.

Второе дело касается юридической фирмы Lextal: в прошлом году EKRE выплатила ей 89 000 евро, из которых почти 44 000 евро составили судебные издержки Керсти Крахт, которая несколько лет назад была замешана в скандале с Porto Franco.

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