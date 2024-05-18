ФОТО | В Клоога на территории Сил обороны горел лес. Очевидец: разве лес может загореться за секунды? Больше похоже на что-то другое...

„Мы там были только, загорали. Очень странный пожар. Лес так резко не горит. Не было ничего, и резко вверх пошел черный дым. Больше похоже на то что загорелось либо транспортное средство, может грузовик, вертолет или здание. Я не верю что лес может загореться за несколько секунд и такой дымовал вызвать. Такой эффект можно получить, если большое количество топлива, например, поджечь...“, - поделилась впечатлениями читательница RusDelfi.