ФОТО | В Клоога на территории Сил обороны горел лес. Очевидец: разве лес может загореться за секунды? Больше похоже на что-то другое...(17)
По предварительной оценке Спасательного департамента, загорелась территория площадью около 100 квадратных метров, горела трава и деревья.
По предварительным данным, пожар возник на территории Сил обороны. Примерно в половине шестого пожар потушили.
„Мы там были только, загорали. Очень странный пожар. Лес так резко не горит. Не было ничего, и резко вверх пошел черный дым. Больше похоже на то что загорелось либо транспортное средство, может грузовик, вертолет или здание. Я не верю что лес может загореться за несколько секунд и такой дымовал вызвать. Такой эффект можно получить, если большое количество топлива, например, поджечь...“, - поделилась впечатлениями читательница RusDelfi.
О причине пожара пока не сообщалось.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.