ГАЛЕРЕЯ | EKRE: приложим все усилия, чтобы Европарламент обрел облик национал-консерваторов

Совет EKRE в своем заявлении призвал национал-консерваторов принять участие в выборах в Европейский парламент. „Мы призываем всех эстонских националистов и консерваторов участвовать в выборах в Европейский парламент, чтобы отправить в Брюссель представителей, которые будут бороться за национальное государство и традиционные ценности в центрах Европейского Союза, сотрудничая с другими национальными силами“.

В заявлении отмечается, что явка на выборах в Европейский парламент в Эстонии в 2014 и 2019 годах была ниже 40 процентов. „Вялое участие в выборах означает, что интересы большинства эстонцев, включая многих национал-консерваторов, в последние десять лет в Брюсселе были либо не представлены, либо представлены недостаточно“.

По мнению совета, все больше законов, рассматриваемых в Рийгикогу, поступают из Брюсселя. „Поскольку страны-члены адаптируют свои законы в соответствии с европейскими директивами, крайне важно, чтобы общеевропейские директивы и правила были выгодны для Эстонии. Это возможно только в том случае, если голос эстонских националистов будет широко представлен в Европейском парламенте“.

В заявлении говорится, что отказ от голосования на выборах с мыслью, что от этого ничего не зависит, является самообманом и уступкой поля битвы силам, которые действуют против национализма как в Эстонии, так и в других странах Европы.

„Если консерваторы не пойдут на выборы, победу одержат либеральные глобалисты. Они изберут в Европарламент депутатов, которые будут представлять не интересы Эстонии в Брюсселе, а интересы Брюсселя в Эстонии. Эти политики будут голосовать за увеличение иммиграции, введение цензуры и повышение налогов, а также за радикальную зеленую политику, которая разрушает нашу экономику и благосостояние. Последствия такой политики уже сейчас ощущает каждый эстонец на своей шкуре. Курс можно изменить, если отправить в Брюссель борцов за национальные интересы“.