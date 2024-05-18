ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Конференция Леннарта Мери: Будем ли мы поддерживать Украину столько, сколько необходимо?

Балтийское море является важным торговым коридором для всех окружающих стран, на дне которого находится несколько критически важных инфраструктурных объектов. Когда Финляндия и Швеция вступили в НАТО, многие были этому рады и думали, что Балтийское море теперь станет „озером НАТО“.

Однако, как показывают недавние инциденты с подводной инфраструктурой в Балтийском море, эта идея оказалась слишком преждевременной. В сентябре 2022 года атаке подвергся газопровод „Северный поток“, а в октябре 2023 года были повреждены газопровод между Эстонией и Финляндией и несколько его кабелей связи.

В 12:00 стартует дискуссия „Будем ли мы поддерживать Украину столько, сколько необходимо?“, где выступят премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Албании Игли Хасани, президент исследовательского фонда Observer Самир Саран и историк Тимоти Снайдер. Разговор будет модерировать журналист CNN Джим Сьютто.

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