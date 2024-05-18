Кандидат на должность нового старейшины Ласнамяэ Татьяна Лаврова: запаслась попкорном и с интересом наблюдаю за происходящим вокруг меня

Как вы восприняли предложение о посте старейшины?

Для меня это предложение было большим сюрпризом. Как гром среди ясного неба. Конечно, было приятно, что меня увидели в такой роли.

Как отреагировали родные? Коллеги ?

Родные и порадовались, и испугались, ведь это очень крутой поворот в жизни, большая ответственность. Коллеги были удивлены, поздравили, пожелали удачи.

Вы сейчас нарасхват, сложно было получать поздравления? И были ли те, кто стал за вас волноваться, мол, сложная работа, как ты будешь?

Сейчас я попала в совершенно новую для себя ситуацию и, конечно, наблюдаю за происходящим с

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