Кандидат на должность нового старейшины Ласнамяэ Татьяна Лаврова: запаслась попкорном и с интересом наблюдаю за происходящим вокруг меня

Правление Таллиннского округа Социал-демократической партии выдвинуло кандидатуру Татьяны Лавровой на пост старейшины столичного района Ласнамяэ. После заявления к будущей старейшине самого большого района столицы — небывалый интерес. RusDelfi удалось пообщаться с Татьяной по поводу предложения о новой работе, о реакции окружающих и планах на ближайшее время.
Как вы восприняли предложение о посте старейшины?
Для меня это предложение было большим сюрпризом. Как гром среди ясного неба. Конечно, было приятно, что меня увидели в такой роли.
Как отреагировали родные? Коллеги ?
Родные и порадовались, и испугались, ведь это очень крутой поворот в жизни, большая ответственность. Коллеги были удивлены, поздравили, пожелали удачи.
Вы сейчас нарасхват, сложно было получать поздравления? И были ли те, кто стал за вас волноваться, мол, сложная работа, как ты будешь?