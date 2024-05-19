ИНТЕРВЬЮ | Кандидат на пост старейшины Ласнамяэ Татьяна Лаврова: „Я никогда не писала Путину“

Соцдемы долго выбирали кандидатуру на пост старейшины Ласнамяэского района. Кто и когда к вам обращался? Вы успели подумать или сразу согласились?

В начале мая ко мне обратился Евгений Осиновский. Мы встретились, обсудили, и он предложил мне стать старейшиной Ласнамяэ. Я некоторое время обдумывала его предложение и через несколько дней объявила о своем согласии.

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