19.05.2024, 10:30
ИНТЕРВЬЮ | Кандидат на пост старейшины Ласнамяэ Татьяна Лаврова: „Я никогда не писала Путину“(43)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Я всегда занималась делами Эстонии, и буду делать это в должности старейшины района“, - говорит Татьяна Лаврова, избранная соцдемами кандидатом на пост главы Ласнамяэ. Isamaa, однако, имеют собственное мнение, согласно которому, взгляды Лавровой - пророссийские. В интервью Лаврова рассказала, что думает о переносе Бронзового солдата и агрессии России в Украине.
Соцдемы долго выбирали кандидатуру на пост старейшины Ласнамяэского района. Кто и когда к вам обращался? Вы успели подумать или сразу согласились?
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