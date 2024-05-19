Новости Эстонии
19.05.2024, 10:30

ИНТЕРВЬЮ | Кандидат на пост старейшины Ласнамяэ Татьяна Лаврова: „Я никогда не писала Путину“

 (43)
В среду соцдемы подтвердили, что именно Татьяна Лаврова должна стать старейшиной Ласнамяэ. Случится это или нет, пока неизвестно. Партии Isamaa эта идея не нравится.
В среду соцдемы подтвердили, что именно Татьяна Лаврова должна стать старейшиной Ласнамяэ. Случится это или нет, пока неизвестно. Партии Isamaa эта идея не нравится.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

„Я всегда занималась делами Эстонии, и буду делать это в должности старейшины района“, - говорит Татьяна Лаврова, избранная соцдемами кандидатом на пост главы Ласнамяэ. Isamaa, однако, имеют собственное мнение, согласно которому, взгляды Лавровой - пророссийские. В интервью Лаврова рассказала, что думает о переносе Бронзового солдата и агрессии России в Украине.

Соцдемы долго выбирали кандидатуру на пост старейшины Ласнамяэского района. Кто и когда к вам обращался? Вы успели подумать или сразу согласились?

В начале мая ко мне обратился Евгений Осиновский. Мы встретились, обсудили, и он предложил мне стать старейшиной Ласнамяэ. Я некоторое время обдумывала его предложение и через несколько дней объявила о своем согласии.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (43)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии