Экономика
18.05.2024, 09:20

Денег хватает. Министерство собирается ежегодно тратить два миллиона на содержание поезда Тарту-Рига

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Поезда Elron постоянно переполнены
Поезда Elron постоянно переполнены
ФОТО: Tanel Meos | Delfi Meedia

Согласно предложенному плану, между Тарту и Ригой начнет курсировать пассажирский поезд, расходы на содержание которого составят до двух миллионов евро в год, пишет Delfi Ärileht.

В настоящее время между Тарту и Ригой в обоих направлениях курсируют три пассажирских поезда в день. Чтобы добраться до Риги, нужно сесть на поезд Elron из Тарту в Валга и пересесть на поезд наших южных соседей. Весь путь занимает не менее пяти часов. Но уже в этом году планируется открыть прямую линию между двумя городами. В этом году между столицей Латвии и Тарту будет курсировать один поезд, дотирование которого составит около 300 тысяч евро.

По данным Минклимата, между Ригой может ходить как минимум два поезда в день. Содержание этой линии обойдется Эстонии в два миллиона евро в год. По данным министерства, поездом Тарту-Рига-Тарту в год будут пользоваться 60 000-70 000 пассажиров. В этом случае между Тарту и Ригой ежедневно будут путешествовать не менее 500 пассажиров.

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