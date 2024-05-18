Денег хватает. Министерство собирается ежегодно тратить два миллиона на содержание поезда Тарту-Рига

В настоящее время между Тарту и Ригой в обоих направлениях курсируют три пассажирских поезда в день. Чтобы добраться до Риги, нужно сесть на поезд Elron из Тарту в Валга и пересесть на поезд наших южных соседей. Весь путь занимает не менее пяти часов. Но уже в этом году планируется открыть прямую линию между двумя городами. В этом году между столицей Латвии и Тарту будет курсировать один поезд, дотирование которого составит около 300 тысяч евро.