ФОТО | В Таллинне прошла демонстрация против закона об иностранных агентах в Грузии

На улицах Грузии уже несколько дней продолжаются массовые демонстрации против принятого закона об „иноагентах“, а в среду в акции протеста принял участие и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В пятницу вечером в демонстрации на площади Свободы в Таллинне приняли участие около двадцати человек.

Закон, принятый под руководством правящей в Тбилиси партии „Грузинская мечта“, удивительно похож на российский закон об иностранных агентах и ​​требует от организаций, которые получают более 20% своего годового бюджета из иностранных источников, согласиться, что они служат „интересам иностранных государств“ или рискуют получить огромные штрафы.

Оппозиция и западные страны предупредили, что принятие законопроекта на практике означает резкое ограничение свободы деятельности гражданских объединений и СМИ. По мнению правительства, единственной целью закона является прозрачность. Однако лидеры правящей партии подтвердили, что гражданские объединения и оппозиционные партии должны быть „привлечены к ответственности“.