ФОТО | Тяжелая авария в Соомаа, водитель госпитализирован

Водитель автомобиля Volkswagen Sharan не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась на крышу. Один человек пострадал.

По предварительным данным и пока неизвестным причинам, водитель Volkswagen потерял управление автомобилем, машина перевернулась на крышу и оказалась посреди дороги. В машине находился только водитель, он получил травмы и был доставлен в ближайшую больницу.