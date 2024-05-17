17.05.2024, 19:55
ФОТО | Тяжелая авария в Соомаа, водитель госпитализирован
В пятницу около 16:30 в национальном парке Соомаа, на 21-м километре шоссе Кыпу-Тырамаа-Йыэсуу, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Водитель автомобиля Volkswagen Sharan не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась на крышу. Один человек пострадал.
По предварительным данным и пока неизвестным причинам, водитель Volkswagen потерял управление автомобилем, машина перевернулась на крышу и оказалась посреди дороги. В машине находился только водитель, он получил травмы и был доставлен в ближайшую больницу.
Более точные обстоятельства аварии выясняются.