Достойна ли Кая Каллас стать еврокомиссаром от Эстонии? Мнения разделились

В Европейской комиссии 27 комиссаров, каждый из которых отвечает за определенную область деятельности Евросоюза. В терминах национальных правительств Европейский комиссар является аналогом министра.

Должности комиссаров утверждает Европейский парламент. Каждые пять лет в парламенте проводятся слушания, на которых каждому кандидату на пост комиссара приходится доказать свою пригодность. Иногда кандидаты не утверждаются - в этом случае государство-член должно выдвинуть своего нового кандидата.