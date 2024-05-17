17.05.2024, 19:18
Достойна ли Кая Каллас стать еврокомиссаром от Эстонии? Мнения разделились(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Главная политическая интрига ближайшего времени - кто станет следующим членом Европейской комиссии от Эстонии? На вопрос, достойна ли этой должности Кая Каллас, ответили в опросе Delfi другие кандидаты на этот пост.
В Европейской комиссии 27 комиссаров, каждый из которых отвечает за определенную область деятельности Евросоюза. В терминах национальных правительств Европейский комиссар является аналогом министра.
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