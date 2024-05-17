Новости Эстонии
17.05.2024, 19:18

Достойна ли Кая Каллас стать еврокомиссаром от Эстонии? Мнения разделились

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Sel nädalavahetusel Lennart Meri konverentsil üles astuv Kaja Kallas ei kandideeri Euroopa Parlamenti, ent tema võimalik Brüsselisse minek on selletagi kuum teema.
Sel nädalavahetusel Lennart Meri konverentsil üles astuv Kaja Kallas ei kandideeri Euroopa Parlamenti, ent tema võimalik Brüsselisse minek on selletagi kuum teema.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Главная политическая интрига ближайшего времени - кто станет следующим членом Европейской комиссии от Эстонии? На вопрос, достойна ли этой должности Кая Каллас, ответили в опросе Delfi другие кандидаты на этот пост.

В Европейской комиссии 27 комиссаров, каждый из которых отвечает за определенную область деятельности Евросоюза. В терминах национальных правительств Европейский комиссар является аналогом министра.

Должности комиссаров утверждает Европейский парламент. Каждые пять лет в парламенте проводятся слушания, на которых каждому кандидату на пост комиссара приходится доказать свою пригодность. Иногда кандидаты не утверждаются - в этом случае государство-член должно выдвинуть своего нового кандидата.

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