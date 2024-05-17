ФОТО И ВИДЕО | „Весенний шторм“ подошел к концу. Силы обороны подвели итоги

Подразделениям еще предстоит собрать первичную обратную связь от участников, привести в порядок территорию, на которой проходили маневры и вернуться в пункты постоянной дислокации. После обслуживания техники и снаряжения резервистов отправят домой.

„Мы проделали большую работу, благодаря чему мы стали сильнее и теперь можем еще лучше защищать наш народ и страну. В этом году мы тренировались в ведении оборонительных боев на территории Эстонии, а также проверяли боеготовность 2-й пехотной бригады“, – пояснил заместитель командующего Сил обороны бригадный генерал Андрус Мерило.

На этом „Весеннем шторме“ впервые была опробована система оповещения населения об угрозах. Силы обороны передавали информацию об опасности Спасательному департаменту и Центру тревоги, после чего последний рассылал СМС жителям отдельных районов и Общественному телерадиовещанию. Вдобавок в Пярну были протестированы сирены.

Оповещение населения об угрозах опирается на опыт Украины: важно, чтобы различные системы были готовы для оповещения гражданских от любых угроз. Также 14 мая Силы обороны и Спасательный департамент провели совместные эвакуационные учения в Килинги-Нымме, где в тот момент шли учебные бои.

„Население пошло нам навстречу, поэтому мы смогли тренироваться в Вильяндимаа, Пярнумаа и Ляэнемаа. Без поддержки местных жителей подобные учения были бы немыслимыми и неосуществимыми, – сказал бригадный генерал Мерило. – По понятным причинам мы не можем проводить такие учения на наших полигонах, поскольку они попросту не могут вместить такое количество подразделений“.

Девятнадцатые по счету учения „Весенний шторм“ проводились для отработки взаимодействия Эстонской дивизии и союзников в ведении оборонительных боев в условиях конвенционального конфликта. В ходе маневров экзаменовались 2-я пехотная бригада и Западный округ территориальной обороны. Также „Весенний шторм“ стал проверкой на зрелость солдат срочной службы и подготовленных подразделений штата военного времени.