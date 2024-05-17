ФОТО И ВИДЕО | „Весенний шторм“ подошел к концу. Силы обороны подвели итоги
Сегодня завершились крупнейшие ежегодные маневры Сил обороны Kevadtorm („Весенний шторм“). В период с 6 по 17 мая в них приняло участие 14 000 военнослужащих срочной службы, кадровых военных, добровольцев Кайтселийта и солдат союзников.
Подразделениям еще предстоит собрать первичную обратную связь от участников, привести в порядок территорию, на которой проходили маневры и вернуться в пункты постоянной дислокации. После обслуживания техники и снаряжения резервистов отправят домой.
„Мы проделали большую работу, благодаря чему мы стали сильнее и теперь можем еще лучше защищать наш народ и страну. В этом году мы тренировались в ведении оборонительных боев на территории Эстонии, а также проверяли боеготовность 2-й пехотной бригады“, – пояснил заместитель командующего Сил обороны бригадный генерал Андрус Мерило.
На этом „Весеннем шторме“ впервые была опробована система оповещения населения об угрозах. Силы обороны передавали информацию об опасности Спасательному департаменту и Центру тревоги, после чего последний рассылал СМС жителям отдельных районов и Общественному телерадиовещанию. Вдобавок в Пярну были протестированы сирены.
Оповещение населения об угрозах опирается на опыт Украины: важно, чтобы различные системы были готовы для оповещения гражданских от любых угроз. Также 14 мая Силы обороны и Спасательный департамент провели совместные эвакуационные учения в Килинги-Нымме, где в тот момент шли учебные бои.
„Население пошло нам навстречу, поэтому мы смогли тренироваться в Вильяндимаа, Пярнумаа и Ляэнемаа. Без поддержки местных жителей подобные учения были бы немыслимыми и неосуществимыми, – сказал бригадный генерал Мерило. – По понятным причинам мы не можем проводить такие учения на наших полигонах, поскольку они попросту не могут вместить такое количество подразделений“.
Девятнадцатые по счету учения „Весенний шторм“ проводились для отработки взаимодействия Эстонской дивизии и союзников в ведении оборонительных боев в условиях конвенционального конфликта. В ходе маневров экзаменовались 2-я пехотная бригада и Западный округ территориальной обороны. Также „Весенний шторм“ стал проверкой на зрелость солдат срочной службы и подготовленных подразделений штата военного времени.
Во время маневров резервисты освежили ранее усвоенные навыки, ознакомились с новым снаряжением и вооружением, а также потренировались во взаимодействии с другими подразделениями. „“Весенний шторм“ как проверка боеготовности немыслима без участия резервистов, они составляют значительную часть наших подразделений. Я благодарю всех резервистов, которые были с нами“, – сказал бригадный генерал Мерило.
Также во время „Весеннего шторма“ прошли учения Великобритании Swift Response, в ходе которых союзники отработали быструю переброску подкреплений в Эстонию в угрожаемый период. В многочисленных воздушных десантах участвовали 16-я десантно-штурмовая бригада Великобритании и союзники из США, Франции, Польши и Эстонии.
Крупнейшими ежегодными учениями Сил обороны „Весенний шторм“ руководила Эстонская дивизия. В маневрах участвовали как сухопутные, таки и военно-воздушные и военно-морские силы. В учениях были задействованы 1-я и 2-я пехотные бригады, служба тыла, Командование киберобороны, а также другие подразделения Сил обороны и Кайтселийта.
Маневры позволили отработать планирование и реализацию военных операций, а также улучшить взаимодействие между эстонскими и иностранными подразделениями. В „Весеннем шторме“ участвовали военнослужащие боевой группы НАТО в Эстонии, также на маневры прибыли партнеры и союзники, в целом 15 стран.
„Весенний шторм“ является частью серии учений НАТО Steadfast Defender 2024 – крупнейших маневров альянса за последние десятилетия. С января по июль 2024 года, в учениях примут участие около 90 000 военнослужащих из 32 стран НАТО. Маневры учитывают утвержденные региональные планы НАТО по защите союзников.
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