Предложения по условиям проектирования улицы Тулика ждут от таллиннцев до понедельника

„Тулика – это родная улица для многих жителей столицы со времен основания Эстонской Республики. Сегодня на ней также расположены офисы, производственные помещения и она служит связующим транспортным звеном между разными частями города. Наша задача – создать такую улицу Тулика, где будет приятно жить, привлекательно работать и по которой будет удобно передвигаться“, – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.

„В ходе реконструкции все уличное пространство будет тщательно перепланировано – будет создано отдельное пространство для движения пешеходов, велосипедистов и автотранспорта. Условия проектирования также предусматривают достаточно места для озеленения. Также будет обновлено уличное освещение и установлена раздельная система ливневой канализации“, – отметила старейшина района Кристийне Рената Лукк.

Согласно условиям проектирования, планируется реконструировать участок улицы Тулика между улицей Эндла и Палдиским шоссе, а также перекресток улицы Сыле и Палдиского шоссе и прилегающие к нему участки. В ходе работ будет обновлена конструкция проезжей часть дороги, модернизировано уличное освещение, построены велосипедные дорожки, тротуары и ливневая канализация. На территории проекта и прилегающей к нему территории проведется инвентаризация зеленых насаждений.

По обеим сторонам улицы и на перекрестках предусмотрены односторонние велосипедные дорожки, которые будут соединены с основной сетью велодорожек Таллинна.

С условиями проектирования и приложениями к нему можно ознакомиться в рабочие дни в управе района Кристийне по адресу ул. Металли, 5. С материалами проекта можно также ознакомиться на сайте на эстонском языке. Предложения и возражения можно направлять через форму обратной связи на сайте до 20 мая 2024 года.