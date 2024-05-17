Предложения по условиям проектирования улицы Тулика ждут от таллиннцев до понедельника
„Тулика – это родная улица для многих жителей столицы со времен основания Эстонской Республики. Сегодня на ней также расположены офисы, производственные помещения и она служит связующим транспортным звеном между разными частями города. Наша задача – создать такую улицу Тулика, где будет приятно жить, привлекательно работать и по которой будет удобно передвигаться“, – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.
„В ходе реконструкции все уличное пространство будет тщательно перепланировано – будет создано отдельное пространство для движения пешеходов, велосипедистов и автотранспорта. Условия проектирования также предусматривают достаточно места для озеленения. Также будет обновлено уличное освещение и установлена раздельная система ливневой канализации“, – отметила старейшина района Кристийне Рената Лукк.
Согласно условиям проектирования, планируется реконструировать участок улицы Тулика между улицей Эндла и Палдиским шоссе, а также перекресток улицы Сыле и Палдиского шоссе и прилегающие к нему участки. В ходе работ будет обновлена конструкция проезжей часть дороги, модернизировано уличное освещение, построены велосипедные дорожки, тротуары и ливневая канализация. На территории проекта и прилегающей к нему территории проведется инвентаризация зеленых насаждений.
По обеим сторонам улицы и на перекрестках предусмотрены односторонние велосипедные дорожки, которые будут соединены с основной сетью велодорожек Таллинна.
С условиями проектирования и приложениями к нему можно ознакомиться в рабочие дни в управе района Кристийне по адресу ул. Металли, 5. С материалами проекта можно также ознакомиться на сайте на эстонском языке. Предложения и возражения можно направлять через форму обратной связи на сайте до 20 мая 2024 года.
При разработке проекта реконструкции улицы Тулика будут учтены: генеральный план района Кристийне, предусматривающий наличие велодорожек и зеленых насаждений на улице Тулика; стратегия велосипедного движения Таллинна на 2018–2027 годы, включающая наличие велодорожек на улице Тулика; детальные планировки восточной стороны улицы Тулика и другие действующие детальные планировки.
По завершению презентации проекта и обработки поступивших предложений будет организована публичная дискуссия, в рамках которой представят полученные от горожан мнения и предложения, а также позицию департамента. Информация о месте и дате проведения общественной дискуссии будет объявлена позже.
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