ВИДЕО | Невидимая сторона бизнеса - как Temu работает с посылками клиентов

Видео, опубликованное в сети „X“ 16 мая, за короткое время набрало почти 30 миллионов просмотров. Ролик был снят в Китае. Именно в таких условиях происходит работа с заказами клиентов.

Экоактивисты уже много лет бьют тревогу по поводу столь популярного в мире рынка сверхдешевых вещей: цены на товары и одежду очень низкие и их много, но зачастую они оказываются полезны лишь в течение короткого промежутка времени. Безответственные покупки оказывают значительное влияние на климат и окружающую среду, но соблазн низких цен оказывается непреодолимым для многих. Temu - лишь одна из платформ, предлагающих сверхнизкие цены на множество повседневных товаров, сделанных из пластика, который не разлагается.

Бизнес-модель Temu сделала его популярным среди потребителей, но вызвала опасения по поводу безопасности данных покупателей, нарушения прав интеллектуальной собственности, качества продукции и тяжелых условий труда сотрудников.

Бизнес-модель платформы заключается в том, чтобы предлагать только те товары, цена которых ниже той, что предлагается на AliExpress. Если несколько продавцов предлагают один и тот же товар, Temu размещает на своей странице товар с самой низкой ценой.

Temu принадлежит китайской компании PDD Holdings. Изначально компания была зарегистрирована на Каймановых островах, но в 2023 году переехала в Дублин. В течение короткого времени сайт был запущен по всему миру. В феврале этого года число пользователей в США достигло 100 миллионов, а по всему миру ежедневно совершают покупки около 420 миллионов человек.

Вскоре после запуска началась судебная тяжба между Temu и ее главным конкурентом, компанией Shein. Вторая утверждает, что Temu использует в описаниях и изображениях товаров материалы Shein, защищенные авторским правом. По меньшей мере 8000 других производителей имеют эксклюзивные соглашения с Shein, но по какой-то причине их продукция также присутствует в ассортименте Temu.

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