Как создать, развивать и продвигать личный бренд? Об этом расскажут в Таллинне 25 мая(1)
25 мая в Таллинне впервые состоится событие, посвященное созданию, развитию и продвижению личного бренда „BYCHKOVA EVOLUTION: Как создать личный бренд.“ Мероприятие пройдет в Apollo kino Mustamäe.
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как превратить свои мечты в реальность? Ведь ваша уникальность - ваша сила! Спикер, ведущая и организатор мероприятий – Natasha Bychkova, создала полезный продукт для тех, кто готов рассказывать о себе, продвигать и развивать свой бизнес.
Будут обсуждаться следующие темы:
• Поиск бизнес-идей
• Начало собственного бизнеса
• Развитие личного бренда
• Справление с синдромом самозванца
•. Как продвигать себя, как специалиста
• Выбор себя в мире, полном стереотипов
• Монетизация хобби в бизнес
• Бизнес для подростков и их развитие
• Поддержка талантливых подростков со стороны родителей
• Вдохновение, поддержка и преодоление трудностей в саморазвитии и продвижении личного бренда.
На мероприятии также выступят спикеры-практики Екатерина Савченко и Яна Гашкова, они поделятся своим опытом в психологии и самомаркетинге, а партнеры мероприятия предложат интерактивные зоны и возможность задать вопросы экспертам. Каждый гость получит подарки, чтобы запомнить этот день.
Мероприятие полезно для:
• Специалистов в области бьюти, SMM, фотографии, психологии, организаторов мастер-классов и тех, кто лично предоставляет услугу;
• Молодых предпринимателей и людей, стремящихся к личному развитию и успешным продажам;
• Подростков с хобби и мечтами о бизнесе;
• Родителей талантливых подростков, ищущих поддержку для своих детей;
• Людей с синдромом самозванца;
• Всех, кто ищет вдохновение и знания о саморазвитии и продвижении личного бренда;
• Людей, вдохновленных историями успеха и стремящихся к большему.
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