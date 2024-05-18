Как создать, развивать и продвигать личный бренд? Об этом расскажут в Таллинне 25 мая

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как превратить свои мечты в реальность? Ведь ваша уникальность - ваша сила! Спикер, ведущая и организатор мероприятий – Natasha Bychkova, создала полезный продукт для тех, кто готов рассказывать о себе, продвигать и развивать свой бизнес.

Будут обсуждаться следующие темы:

• Поиск бизнес-идей

• Начало собственного бизнеса

• Развитие личного бренда

• Справление с синдромом самозванца

•. Как продвигать себя, как специалиста

• Выбор себя в мире, полном стереотипов

• Монетизация хобби в бизнес

• Бизнес для подростков и их развитие

• Поддержка талантливых подростков со стороны родителей

• Вдохновение, поддержка и преодоление трудностей в саморазвитии и продвижении личного бренда.

На мероприятии также выступят спикеры-практики Екатерина Савченко и Яна Гашкова, они поделятся своим опытом в психологии и самомаркетинге, а партнеры мероприятия предложат интерактивные зоны и возможность задать вопросы экспертам. Каждый гость получит подарки, чтобы запомнить этот день.

Мероприятие полезно для:

• Специалистов в области бьюти, SMM, фотографии, психологии, организаторов мастер-классов и тех, кто лично предоставляет услугу;

• Молодых предпринимателей и людей, стремящихся к личному развитию и успешным продажам;

• Подростков с хобби и мечтами о бизнесе;

• Родителей талантливых подростков, ищущих поддержку для своих детей;

• Людей с синдромом самозванца;

• Всех, кто ищет вдохновение и знания о саморазвитии и продвижении личного бренда;

• Людей, вдохновленных историями успеха и стремящихся к большему.

Купить билет можно здесь. Больше информации - здесь.

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