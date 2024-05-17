Жителей Ласнамяэ приглашают учиться раздельному сбору отходов

В ходе обучения будут затронуты темы важности отдельного сбора упаковки, как уменьшение количества смешанных отходов может сэкономить деньги, как уменьшить количество отходов и использовать вещи вторично.

Каждое занятие будет длиться 75 минут, участники получат необходимые инструкции по сортировке отходов и полную презентацию в электронном виде на свой электронный адрес. Обучение будет проходить в зависимости от наполняемости группы. Минимальное количество участников одного занятия – 15 человек. Регистрация открыта как на эстонском, так и на русском языке здесь

В течение года во всех районах Таллинна будет проведено в общей сложности 75 занятий.

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