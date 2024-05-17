Жителей Ласнамяэ приглашают учиться раздельному сбору отходов
Управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с Центром стратегического управления Таллинна и организацией по экологическому образованию Teeme Ära SA проведет обучение по раздельному сбору отходов в многоквартирных домах. Бесплатное для всех участников занятие пройдет на русском языке 28 мая в 17:00.
В ходе обучения будут затронуты темы важности отдельного сбора упаковки, как уменьшение количества смешанных отходов может сэкономить деньги, как уменьшить количество отходов и использовать вещи вторично.
Каждое занятие будет длиться 75 минут, участники получат необходимые инструкции по сортировке отходов и полную презентацию в электронном виде на свой электронный адрес. Обучение будет проходить в зависимости от наполняемости группы. Минимальное количество участников одного занятия – 15 человек. Регистрация открыта как на эстонском, так и на русском языке здесь
В течение года во всех районах Таллинна будет проведено в общей сложности 75 занятий.
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