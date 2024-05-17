ФОТО: Roxana Bashyrova | Shutterstock
Новости Эстонии
17.05.2024, 15:35

На самом крупном туристическом портале Visit Estonia исчез русский язык. Почему?

 

Сейчас на официальном сайте туристической информации об Эстонии visitestonia.com можно выбрать эстонский, английский, финский, немецкий и латышский языки. В поисковой системе все еще можно найти статьи на русском, но при попытке на них перейти пользователь видит текст „Страница недоступна“. Портал является одним из самых востребованных источников информации не только для тех, кто приезжает в страну как турист, но и для постоянных жителей. Как прокомментировало руководство портала исчезновение русского языка — в материале RusDelfi.

„Основной целью отдела туризма Фонда предпринимательства и инноваций является увеличение доходов от экспорта туризма. Другими словами, это увеличение доходов, вносимых иностранными туристами в экономику Эстонии, — комментирует специалист по связям с общественностью Фонда предпринимательства и инноваций Пирет Малв. — Русскоязычный сайт был в первую очередь предназначен для информирования и вдохновения гостей, прибывающих в Эстонию из России. После начала полномасштабной войны

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RusDelfi
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